Актёра Семёна Трескунова* оштрафовали за нарушение деятельности иноагента

Дела у Трескунова* идут плохо уже достаточно давно. Актёр, наиболее известный по роли в российском сериале «Ивановы-Ивановы», продолжает надеяться, что его позовут работать в Россию. За рубежом у новоиспечённого Сэма совсем практически нет предложений, поэтому агентства продолжают предлагать его на роли в нашей стране. Позднее он и сам признался, что кинокарьера буквально заглохла после эмиграции.