Актёра Семёна Трескунова* оштрафовали за нарушение деятельности иноагента
Семён Трескунов. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / sam_treskunov
Актёра Семёна Трескунова* оштрафовали за нарушение порядка деятельности иноагента. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, Тимирязевский суд Москвы признал Трескунова* виновным по ч. 1 ст. 19.34 КоАП РФ и оштрафовал его на 40 тысяч рублей.
Дела у Трескунова* идут плохо уже достаточно давно. Актёр, наиболее известный по роли в российском сериале «Ивановы-Ивановы», продолжает надеяться, что его позовут работать в Россию. За рубежом у новоиспечённого Сэма совсем практически нет предложений, поэтому агентства продолжают предлагать его на роли в нашей стране. Позднее он и сам признался, что кинокарьера буквально заглохла после эмиграции.
* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.