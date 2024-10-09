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9 октября, 14:42

Актёра Семёна Трескунова* оштрафовали за нарушение деятельности иноагента

Семён Трескунов. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / sam_treskunov

Семён Трескунов. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / sam_treskunov

Актёра Семёна Трескунова* оштрафовали за нарушение порядка деятельности иноагента. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, Тимирязевский суд Москвы признал Трескунова* виновным по ч. 1 ст. 19.34 КоАП РФ и оштрафовал его на 40 тысяч рублей.

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Дела у Трескунова* идут плохо уже достаточно давно. Актёр, наиболее известный по роли в российском сериале «Ивановы-Ивановы», продолжает надеяться, что его позовут работать в Россию. За рубежом у новоиспечённого Сэма совсем практически нет предложений, поэтому агентства продолжают предлагать его на роли в нашей стране. Позднее он и сам признался, что кинокарьера буквально заглохла после эмиграции.

* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Никита Никонов
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