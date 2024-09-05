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5 сентября, 13:37

Кортнев и Трескунов* продают в Армении билеты на спектакль, которые почти никто не покупает

Уехавшие из России Кортнев и Трескунов* продают билеты на спектакль в Ереване

Алексей Кортнев и Семен Трескунов* (Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов). Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин, Вадим Тараканов

Алексей Кортнев и Семен Трескунов* (Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов). Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин, Вадим Тараканов

Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев объявился за рубежом в компании актёра-иноагента Семёна Трескунова*. Как сообщает портал «Страсти», они сыграют в спектакле «Чемодан».

Уехавшие из РФ артисты обновили постановку «Чемодан», которая основывается на произведении писателя Сергея Довлатова. Премьера предварительно назначена на 9 октября в Ереване. Вот только пока спрос мизерный, даже несмотря на относительно недорогие билеты — от двух до семи тысяч рублей. Пока в зрительном зале занято лишь несколько мест.

Трескунов* активно занимается продвижением спектакля в социальных сетях. Его «компаньон« Кортнев, напротив, молчит о премьере.

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Дела у Трескунова* идут плохо уже достаточно давно. Актёр, наиболее известный по роли в российском сериале "Ивановы-Ивановы", продолжает надеяться, что его позовут работать в Россию. За рубежом у новоиспечённого Сэма совсем практически нет предложений, поэтому агентства продолжают предлагать его на роли в нашей стране. Позднее он и сам признался, что кинокарьера буквально заглохла после эмиграции.

* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Мария Любицкая
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