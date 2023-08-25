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25 августа, 10:34

Суд закрыл уголовное дело против лидера "Несчастного случая" за оскорбление капитана

Суд Новосибирска прекратил дело против лидера "Несчастного случая" Кортнева

<p>Алексей Кортнев. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев</p>

Алексей Кортнев. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Мировой суд Новосибирска выписал музыканту Алексею Кортневу 20-тысячный штраф и прекратил открытое на него уголовное дело. Об этом сообщается в сообществе судов общей юрисдикции региона во "ВКонтакте".

"Прекращено уголовное дело в отношении Кортнева А. А., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти. — Прим. Лайфа)", сказано в публикации.

Музыкант не понесёт уголовной ответственности за свой поступок. Вместо этого суд выбрал для него наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.

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Напомним, в середине февраля произошёл конфликт между лидером группы "Несчастный случай" Алексеем Кортневым и полицией Новосибирска. Музыкант показал в адрес одного из правоохранителей неприличный жест. На солиста завели уголовное дело. Сам Кортнев изначально не признал за собой вину.

Юрий Лысенко
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