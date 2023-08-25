Суд закрыл уголовное дело против лидера "Несчастного случая" за оскорбление капитана
Суд Новосибирска прекратил дело против лидера "Несчастного случая" Кортнева
Алексей Кортнев. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Мировой суд Новосибирска выписал музыканту Алексею Кортневу 20-тысячный штраф и прекратил открытое на него уголовное дело. Об этом сообщается в сообществе судов общей юрисдикции региона во "ВКонтакте".
"Прекращено уголовное дело в отношении Кортнева А. А., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти. — Прим. Лайфа)", — сказано в публикации.
Музыкант не понесёт уголовной ответственности за свой поступок. Вместо этого суд выбрал для него наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.
Напомним, в середине февраля произошёл конфликт между лидером группы "Несчастный случай" Алексеем Кортневым и полицией Новосибирска. Музыкант показал в адрес одного из правоохранителей неприличный жест. На солиста завели уголовное дело. Сам Кортнев изначально не признал за собой вину.