На солиста "Несчастного случая" завели уголовное дело из-за инцидента с полицией

Против лидера группы "Несчастный случай" Алексея Кортнева возбуждено уголовное дело. Поводом стал инцидент с оскорблением сотрудника полиции в Новосибирске. Об этом рассказал сам исполнитель.

"Да, это действительно так [дело возбуждено]. Я буду встречаться со своим адвокатом, прилетать в Новосибирск. Все действия будут происходить в рамках законодательства", — приводит его слова ТАСС.

Кортнев добавил, что считает уголовное преследование абсолютно незаслуженным. По данным агентства, дело возбуждено по статье "Оскорбление представителя власти".