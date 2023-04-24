На солиста "Несчастного случая" завели уголовное дело из-за инцидента с полицией
Лидер "Несчастного случая" Кортнев заявил о возбуждении дела против него
Против лидера группы "Несчастный случай" Алексея Кортнева возбуждено уголовное дело. Поводом стал инцидент с оскорблением сотрудника полиции в Новосибирске. Об этом рассказал сам исполнитель.
"Да, это действительно так [дело возбуждено]. Я буду встречаться со своим адвокатом, прилетать в Новосибирск. Все действия будут происходить в рамках законодательства", — приводит его слова ТАСС.
Кортнев добавил, что считает уголовное преследование абсолютно незаслуженным. По данным агентства, дело возбуждено по статье "Оскорбление представителя власти".
Напомним, в середине февраля появились сообщения о конфликте между лидером группы "Несчастный случай" Алексеем Кортневым и полицией Новосибирска. Утверждалось, что музыкант якобы показал в адрес одного из правоохранителей неприличный жест, после чего его задержали. Позже сам артист заявил, что конфликт исчерпан.
ТАСС / Карпухин Сергей