Лидер группы "Несчастный случай" объяснил, почему оказался в полиции в Новосибирске

Накануне в социальных сетях появились сообщения о конфликте между лидером группы "Несчастный случай" Алексеем Кортневым и полицией Новосибирска. Утверждалось, что музыкант якобы показал в адрес одного из правоохранителей неприличный жест, после чего его задержали. Как рассказал сам артист, сейчас конфликт исчерпан.

"Да, было (задержание. — Прим. Лайфа), но инцидент исчерпан, ничего страшного не произошло. Нет (протоколы не составляли. — Прим. Лайфа), всё в порядке", — приводит слова Кортнева ТАСС.

По данным источника агентства, группа "Несчастный случай" в среду должна была давать концерт в клубе "Бродячая собака", однако в последний момент мероприятие перенесли в другое место, сообщив об этом только зрителям. При этом перед самым началом концерта на вторую площадку приехали пожарные и полиция, получившие информацию о задымлении. Посетителей вывели из здания, а спустя некоторое время им вернули деньги за билеты.