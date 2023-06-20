"Я сожалею!": Лидер группы "Несчастный случай" записал видео и поставил точку в скандале с полицией

Солист группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев принёс извинения за то, что оскорбил новосибирского полицейского, показав ему неприличный жест. Он признался, что находился в нервном состоянии из-за отмены концерта.

Солист группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев извинился за неприличный жест в адрес полиции. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в России) / alekseikortnev

"Я был очень раздосадован. Я сожалею о произошедшем, уже принёс извинения этому человеку достойному. Надеюсь, на этом этот крайне неприятный случай будет исчерпан", — сказал музыкант в размещённом ролике в соцсети.