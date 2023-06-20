"Я сожалею!": Лидер группы "Несчастный случай" записал видео и поставил точку в скандале с полицией
Певец Алексей Кортнев извинился за неприличный жест полицейскому из Новосибирска
Солист группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев принёс извинения за то, что оскорбил новосибирского полицейского, показав ему неприличный жест. Он признался, что находился в нервном состоянии из-за отмены концерта.
Солист группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев извинился за неприличный жест в адрес полиции. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в России) / alekseikortnev
"Я был очень раздосадован. Я сожалею о произошедшем, уже принёс извинения этому человеку достойному. Надеюсь, на этом этот крайне неприятный случай будет исчерпан", — сказал музыкант в размещённом ролике в соцсети.
Напомним, в середине февраля произошёл конфликт между лидером группы "Несчастный случай" Алексеем Кортневым и полицией Новосибирска. Музыкант показал в адрес одного из правоохранителей неприличный жест. На солиста завели уголовное дело. Однако сам Кортнев изначально не признал за собой вину.
Instagram (соцсеть запрещена в России) / alekseikortnev