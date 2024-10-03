Как и куда переезжало семейство Аллы Пугачёвой после побега из России

Алла Борисовна Пугачёва и её супруг Максим Галкин* — один из самых уникальных и обсуждаемых союзов российского шоу-бизнеса. Артисты познакомились ещё в 2001 году — и между ними сразу пробежала искра. Несмотря на значительную разницу в возрасте в 27 лет, легенда отечественной эстрады и молодой амбициозный ведущий почувствовали взаимное притяжение. В этой статье Life.ru расскажет, как сложилась дальнейшая судьба провокационной пары после отъезда из России и где артисты обосновались на сегодняшний день.

Сначала уехали из России в Израиль

Почему Максим Галкин* и Алла Пугачёва навсегда уехали из России. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / maxgalkinru

Впервые на долгий срок в Израиль Алла Борисовна отправилась ещё весной 2022 года — вскоре после объявления российских властей о начале проведения специальной военной операции на территории Украины. Тем не менее Примадонна всё же вернулась в Россию, но лишь для того, чтобы забрать совместных с Галкиным* детей — близнецов Гарри и Елизавету. Летом того же года певица с наследниками воссоединилась с отцом семейства в Израиле. В тот момент власти РФ собирались возбудить уголовное дело против Максима Галкин* из-за его острых высказываний в адрес российского правительства. Но благодаря связям влиятельной супруги юморист остался безнаказанным, лишь с приобретённым статусом иностранного агента. Кстати, Пугачёва сразу же высказалась в поддержку мужа и даже попросила, чтобы её тоже записали в иноагенты.

2 ноября 2023 года все СМИ заговорили, что Пугачёва вернулась в Россию и посетила свой замок в деревне Грязь. Конечно, в родном доме она не задержалась и уже через день уехала в направлении Ленинградской области. Такой неожиданный и достаточно быстрый визит вызвал множество обсуждений и догадок. Россию Алла Борисовна действительно покинула уже через несколько дней.

Променяли деревню Грязь на Кипр

Алла Пугачёва и Максим Галкин* купили роскошный особняк на Кипре. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alla_orfey

Из-за неспокойной обстановки в Израиле Алла Пугачёва и Максим Галкин* в 2023 году приехали на Кипр. Однако надолго задержаться в таком жарком климате пожилая Примадонна не смогла. Как только наступило лето, артистка стала жаловаться на появившиеся проблемы со здоровьем и плохое самочувствие. Из-за чего семейство Пугачёвой переместилось в Юрмалу. Первые слухи об этом появились в СМИ в июле 2024 года.

Где сейчас Максим Галкин* и Алла Пугачёва

Алла Пугачёва не вернулась в Россию и собирается на ПМЖ в США. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alla_orfey

Как стало известно, семья не планирует в ближайшее время вновь эмигрировать в Израиль. Звёзды готовятся переместиться в одну из европейских стран, а после отправиться в Соединённые Штаты Америки. Пара приняла такое решение, поскольку безопасность наследников и их собственная стабильность являются приоритетом. Поэтому в поисках более спокойного места для жизни артисты отправятся в страну, где со своей семьёй проживает старшая дочь Пугачёвой — певица и актриса Кристина Орбакайте.

История любви Галкина* и Пугачёвой

Свадьба Максима Галкина* и Аллы Пугачёвой в 2011 году. Фото © ТАСС / Дмитрий Шуршилин

Напомним, что звёзды официально оформили союз в 2011 году. За развитием отношений Галкина* и Пугачёвой следила вся Россия. Артисты построили себе огромный дворец, который находится в подмосковной деревне Чёрная Грязь. Особняк часто был центром внимания, так как именно там проводили большую часть времени молодожёны. В 2013 году у пары появились дети, которые первые годы своей жизни провели именно в России. Ранее Life.ru рассказал о 10 знаменитых актёрах, которых путают поклонники и даже коллеги по цеху.