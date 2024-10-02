Дары великих людей: Как жил и умер Василий Шукшин 2 октября исполняется 50 лет со дня смерти советского актёра, режиссёра, сценариста и писателя Василия Шукшина. К 45 годам его знал весь Советский Союз, какое наследие он оставил — в материале Life.ru 2 октября, 14:28 Писатель и режиссёр Василий Шукшин. Обложка © Kinopoisk.ru

Биография Шукшина

Детские годы и жизнь в деревне

Василий Макарович Шукшин родился 25 июня 1929 года в селе Сростки, там прошло его детство. Тогда деревня входила в состав Сибирского края РСФСР, однако позже регион переименовали, и он стал Алтайским краем Российской Федерации. Родители будущего великого деятеля культуры были крестьянами и после рождения сына вступили в местный колхоз «Пламя коммунизма».

Когда Василию было два года, родилась его младшая сестра Наталья. А ещё через два года, в 1933 году, сотрудники ОГПУ арестовали десятки жителей села Сростка за «антиколхозный заговор». Их этапировали в Барнаул и расстреляли по приговору особой тройки. Среди них был и отец Шукшина Макар, машинист молотилки, которому тогда исполнился всего 21 год.

Василий Шукшин. Фото © ТАСС / ИТАР-ТАСС

После этого местные активисты хотели выселить семью Шукшиных из дома, но Наталья Шукшина (в девичестве Попова) не подчинилась и отстояла жилище. Василия и его сестру до получения паспорта также стали называть Поповыми — по матери. Та повторно вышла замуж за односельчанина Павла Куксина. Он очень хорошо относился к Василию и Наталье, дети называли его «другой отец». Однако Павел пошёл на Великую Отечественную войну и погиб в Курской битве.

Василий учился в сельской школе, получал плохие оценки, но очень много читал и занимался художественной самодеятельностью. После семи лет обучения в школе поступил в автомобильный техникум в Бийске, но не закончил его и в 1945 году пошёл работать в колхоз в родном селе Сростки, чтобы помогать семье. Однако через год шестнадцатилетний молодой человек решил попытать счастья за пределами родного края и ушёл из дома.

Василий Шукшин с женой, актрисой Лидией Федосеевой, и с дочками Олей (справа) и Машей. Фото © ТАСС / Анатолий Ковтун

Учитель литературы и слесарь

Шукшин устроился слесарем в трест «Союзпроммеханизация», работал на строительстве заводов в Калуге и Владимире, на разных проектах в Подмосковье. В 1949 году его призвали в армию, и он стал радистом на Балтийском флоте. Однако во время службы, прямо в море, Василию стало плохо, медицинская комиссия обнаружила обострение язвы и после лечения признала его негодным к военной службе.

Будущий великий артист вернулся в родное село, долечивался и много учился, потому что хотел получить аттестат зрелости. Экзамены он сдал на тройки и четвёрки, лишь с тремя пятёрками. Однако через несколько месяцев его пригласили преподавать в местной школе русский язык и литературу.

Позже он стал исполнять обязанности директора школы и стал секретарём комсомольской организации, много агитировал рабочих и колхозников учиться независимо от возраста. В 1954 году Шукшин снова покинул отчий дом и поехал поступать в Литературный институт в Москве.

Студент ВГИКа

Однако уже в столице он узнал, что не проходит в институт, потому что не имеет опубликованных рассказов или стихов. Зато он познакомился с режиссёром Иваном Пырьевым, который рекомендовал Шукшину поступать во ВГИК. Вступительные испытания будущий великий артист выдержал блестяще и был зачислен на режиссёрский факультет института в мастерскую Михаила Ромма.

Во ВГИКе Шукшин учился хорошо, хотя сам говорил, что ему приходилось непросто: сказывались пробелы в знаниях, к тому же он стеснялся своего деревенского говора. Кроме того, он вступил в КПСС, стал активно участвовать в партийных собраниях. Информацию о своём репрессированном отце он сначала скрывал, однако в 1956 году такая необходимость отпала: Макара Шукшина вместе с многими другими жертвами репрессий посмертно реабилитировали.

Уже во время учёбы в институте Шукшин стал работать в кино. В 1956 году он сыграл эпизодическую роль в знаменитом фильме Сергея Герасимова «Тихий Дон», затем сыграл уже главную роль в учебном фильме Андрея Тарковского «Убийцы», а в 1957 году присоединился к команде Марлена Хуциева на съёмках киноленты «Два Фёдора». На них он сначала был помощником режиссёра, однако затем Хуциев также утвердил его на главную роль, поэтому Василий Макарович совмещал сразу две должности.

Василий Шукшин в своём рабочем кабинете. Фото © ТАСС / Анатолий Ковтун

Также во время учёбы во ВГИКе произведения Шукшина стали печатать в советских изданиях: отправлять свои работы в редакции ему посоветовал мастер курса Михаил Ромм. В 1959 году наш герой сдал выпускные экзамены в институте, но диплом получил позже, потому что не успел снять собственный фильм. В итоге кинолента о жизни в деревне «Из Лебяжьего сообщают» получила высшую оценку экзаменационной комиссии, но на экраны не вышла.

Лучшие фильмы

Василий Шукшин принял непосредственное участие в создании нескольких десятков фильмов. Однако среди наиболее ярких его работ можно назвать следующие. «Живёт такой парень» — хит советского кинопроката про сельскую жизнь в родном регионе Шукшина. В основу фильма легли его же рассказы. Следующим знаменательным фильмом в биографии Василия Макаровича стала картина «У озера» режиссёра Сергея Герасимова — ленту признали фильмом года по версии читателей журнала «Советский экран».

Сам Шукшин ещё несколько раз выступил одновременно сценаристом и режиссёром картин «Ваш сын и брат», «Странные люди», «Печки-лавочки» и «Калина красная». Все они вошли в историю советского кино.

Яркие герои Василия Шукшина

Шукшин играл самых разных персонажей, но зрителям неизменно нравилась его естественность и самоотдача в кадре. В фильме Льва Кулиджанова «Когда деревья были большими» он играет председателя колхоза, второстепенную, но всё же важную роль. Тем более это первая драматическая роль для Юрия Никулина.

Василий Шукшин. Фото © Кадр из фильма «Когда деревья были большими», режиссёр Лев Кулиджанов, сценарист Николай Фигуровский / Kinopoisk

В картине «Комиссар» Шукшин играет сурового командира Козырева, который помогает раскрыть характер главной героини — беременного комиссара Красной армии в исполнении Нонны Мордюковой. В фильме «Мужской разговор» Василий Макарович вновь фронтовик, однако уже бывший — он никак не может сказать сыну, что их мама ушла к другому мужчине.

Однако лучшей ролью Шукшина считается его герой Егор Прокудин в фильме «Калина красная». Здесь он играет уголовника, который пытается вернуться на правильный путь. Последней картиной для Василия Макаровича стал фильм Сергея Бондарчука «Они сражались за Родину»: в нём великий актёр играет солдата Петра Лопахина, который проходит тяготы войны с улыбкой на лице.

На съёмках фильма «Они сражались за Родину» по одноимённой повести Михаила Шолохова. Фото © ТАСС / Анатолий Ковтун

Литературные произведения

Шукшин был очень многогранным человеком и завоевал сердца миллионов жителей СССР не только благодаря своим киноработам, но и с помощью литературных произведений. Часть из них легла в основу его фильмов, а часть экранизировали уже после его смерти. Всего советская пресса опубликовала десятки его рассказов (например, «Экзамен», «Микроскоп», «Сельские жители» и «Верую!»), пьесы «Бум бум», «До третьих петухов» и «Энергичные люди», повести «А поутру они проснулись», «Точка зрения» и «Калина красная», романы «Любавины» и «Я пришёл дать вам волю», а также сказки «До третьих петухов».

Дочери Шукшина

У Шукшина родились три дочери. Первая, Екатерина, — от дочери главного редактора журнала «Огонёк» Виктории Софроновой. Позже в отношениях с актрисой Лидией Федосеевой родились также Мария и Ольга Шукшины. Василий Макарович разрывался между двумя женщинами, любил обеих и всех своих дочерей, но так и не смог решить, с кем из них жить. Поэтому поддерживал связь с обеими до самой смерти.

Старшая дочь писателя Мария Шукшина. Фото © ТАСС / Ольга Зиновская

От чего умер Василий Шукшин

В последние годы жизни у Шукшина вновь обострились проблемы со здоровьем, однако, превозмогая боль, он присоединился к съёмкам картины «Они сражались за Родину» по роману Михаила Шолохова. Снимали на Дону, а съёмочная группа разместилась на теплоходе «Дунай», у Шукшина была отдельная каюта.

2 октября 1974 года друг артиста актёр Георгий Бурков зашёл в неё и увидел, что Василий Макарович уже не подаёт признаков жизни. Приехавшие врачи констатировали смерть во сне от инфаркта миокарда — острой сердечной недостаточности. Режиссёр картины Сергей Бондарчук настоял на том, чтобы великого писателя, актёра и режиссёра Василия Шукшина похоронили на Новодевичьем кладбище. А экстренно приехавшая в Москву мать организовала тайное отпевание.

Авторы Вячеслав Кокуркин