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3 октября, 14:39

Миддлтон посетила церемонию в Букингемском дворце после завершения химиотерапии

Принцесса Уэльская Кэтрин (Кейт Миддлтон) впервые вышла в свет после окончания курса химиотерапии, посетив церемонию посвящения в Букингемском дворце. Кадры с мероприятия опубликовало издание Daily Mail.

Принцессу сопровождал её супруг — принц Уильям. На церемонии Миддлтон встретилась с 16-летней девушкой-фотографом Лиз Хаттон, которая страдает от тяжёлой формы онкологии, и заключила её в крепкие объятия в качестве знака поддержки.

Брат Кейт Миддлтон раскрыл её состояние после химиотерапии
Брат Кейт Миддлтон раскрыл её состояние после химиотерапии

Напомним, о том, что 42-летняя Кейт Миддлтон страдает от онкологии, стало известно весной, принцесса сама рассказала о своём состоянии. В очередной раз она высказалась на эту тему уже в июне, сообщив, что лечение идёт успешно. Вскоре она вернулась к активному участию в жизни королевства. В начале лета Миддлтон посетила военный парад в честь дня рождения британского короля, а потом побывала на чемпионате Уимблдон. В начале сентября королевская особа поделилась с поклонниками радостной новостью о завершении курса химиотерапии.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / B. Lenoir

Юрий Лысенко
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