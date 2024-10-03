Миддлтон посетила церемонию в Букингемском дворце после завершения химиотерапии
Принцесса Уэльская Кэтрин (Кейт Миддлтон) впервые вышла в свет после окончания курса химиотерапии, посетив церемонию посвящения в Букингемском дворце. Кадры с мероприятия опубликовало издание Daily Mail.
Принцессу сопровождал её супруг — принц Уильям. На церемонии Миддлтон встретилась с 16-летней девушкой-фотографом Лиз Хаттон, которая страдает от тяжёлой формы онкологии, и заключила её в крепкие объятия в качестве знака поддержки.
Напомним, о том, что 42-летняя Кейт Миддлтон страдает от онкологии, стало известно весной, принцесса сама рассказала о своём состоянии. В очередной раз она высказалась на эту тему уже в июне, сообщив, что лечение идёт успешно. Вскоре она вернулась к активному участию в жизни королевства. В начале лета Миддлтон посетила военный парад в честь дня рождения британского короля, а потом побывала на чемпионате Уимблдон. В начале сентября королевская особа поделилась с поклонниками радостной новостью о завершении курса химиотерапии.
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