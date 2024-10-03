Миддлтон посетила церемонию в Букингемском дворце после завершения химиотерапии

Принцесса Уэльская Кэтрин (Кейт Миддлтон) впервые вышла в свет после окончания курса химиотерапии, посетив церемонию посвящения в Букингемском дворце. Кадры с мероприятия опубликовало издание Daily Mail.

Принцессу сопровождал её супруг — принц Уильям. На церемонии Миддлтон встретилась с 16-летней девушкой-фотографом Лиз Хаттон, которая страдает от тяжёлой формы онкологии, и заключила её в крепкие объятия в качестве знака поддержки.