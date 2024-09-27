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27 сентября, 19:44

Брат Кейт Миддлтон раскрыл её состояние после химиотерапии

Брат Кейт Миддлтон сообщил, что сестра хорошо чувствует себя после химиотерапии

Кейт Миддлтон. Обложка © ТАСС / AP

Кейт Миддлтон. Обложка © ТАСС / AP

Принцесса Уэльская Кэтрин, известная в девичестве как Кейт Миддлтон, чувствует себя хорошо после окончания курса химиотерапии. Об этом рассказал её младший брат, бизнесмен и общественный деятель Джеймс.

«С ней всё хорошо», — сказал родственник монаршей особы в интервью USA Today, посвящённом презентации его новой книги «Познакомьтесь с Эллой» (Meet, Ella).

При этом Джеймс добавил, что не хотел бы рассказывать о жизни сестры от её имени. По его словам, родные оказывают Кейт всю необходимую поддержку.

Как сообщал Life.ru, весной 42-летняя Кейт Миддлтон объявила о том, что борется с раком. В следующий раз она прокомментировала ситуацию только в июне, когда сообщила, что лечение ей помогает. После этого она вновь начала принимать активное участие в общественной жизни королевства. Например, в начале лета принцесса Уэльская побывала на военном параде в честь дня рождения короля Великобритании, а затем обрадовала своим присутствием посетителей и участников Уимблдона. 9 сентября Кейт сообщила о завершении курса химиотерапии.

Никита Никонов
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