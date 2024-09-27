Брат Кейт Миддлтон раскрыл её состояние после химиотерапии

Принцесса Уэльская Кэтрин, известная в девичестве как Кейт Миддлтон, чувствует себя хорошо после окончания курса химиотерапии. Об этом рассказал её младший брат, бизнесмен и общественный деятель Джеймс.

«С ней всё хорошо», — сказал родственник монаршей особы в интервью USA Today, посвящённом презентации его новой книги «Познакомьтесь с Эллой» (Meet, Ella).