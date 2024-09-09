Кейт Миддлтон сообщила о завершении курса химиотерапии
Принцесса Уэльская Кэтрин (Миддлтон). Обложка © ТАСС / ZUMA
Принцесса Уэльская Кэтрин (Кейт Миддлтон) сообщила о том, что завершила курс химиотерапии. Теперь она сконцентрируется на том, чтобы добиться устойчивой и продолжительной ремиссии. Об этом говорится в посте на странице Принца и Принцессы Уэльских в социальной сети X, к которому приложено видео, где Кейт Миддлтон проводит время с семьёй.
Кейт Миддлтон проводит время со своим супругом Принцем Уэльским Уильямом и детьми. Обложка © X / KensingtonRoyal
«Сейчас, когда летняя пора подходит к концу, я не могу выразить словами, насколько сильное облегчение я испытываю, наконец завершив химиотерапию. Последние девять месяцев были невероятно тяжёлым временем для нашей семьи. Привычный ход жизни может прерваться в мгновение ока, и нам пришлось искать способы ориентироваться в неизвестности и идти вперед через бурные воды», — написала она.
Принцесса добавила, что теперь сосредоточиться на том, чтобы не позволить онкологии возвращаться как можно дольше. При этом Миддлтон осознаёт, что ей предстоит ещё долгий путь к восстановлению, но она будет жить настоящим.
Напомним, что весной 42-летняя Кейт Миддлтон объявила о том, что борется с раком. В следующий раз она прокомментировала ситуацию в июне, когда сообщила, что лечение ей помогает. После этого она вноь начала принимать активное участие в общественной жизни королевства. Например, в начале лета она побывала на военном параде в честь дня рождения короля Великобритании, а после этого обрадовала посетителей и участником теннисного турнира Уимблдон среди мужчин своим присутствием.