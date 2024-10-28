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28 октября, 10:43

Инстасамка станет новой солисткой группы «Ленинград»

Певица Инстасамка (настоящее имя Дарья Зотеева) станет новой солисткой группы «Ленинград». По данным Mash, Сергей Шнуров уже провёл переговоры с исполнительницей хита «За деньги — да», и впереди у них как минимум один совместный альбом. Первый для группы «Ленинград» за последние шесть лет.

Шнуров, по версии телеграм-канала, решил вернуться к музыке после проблем в семье. И чтобы возвращение было громким, начал искать новую солистку среди героев молодёжи — таких, Инстасамка. Звёздная коллаборация уже записала первую демку. Дата возможного релиза выясняется.

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Напомним, что буквально на днях лидер группы «Ленинград» официально развёлся с четвёртой женой Ольгой Абрамовой после 6 лет брака. Бывшие супруги разошлись быстро и мирно: имущество и детей не делили. А вот Инстасамка-Зотеева счастлива в своём первом браке, и всё, что её волнует — это неудачная пластика ягодиц.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Савостьянов, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / instasamka

Марина Фещенко
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