Инстасамка станет новой солисткой группы «Ленинград»

Певица Инстасамка (настоящее имя Дарья Зотеева) станет новой солисткой группы «Ленинград». По данным Mash, Сергей Шнуров уже провёл переговоры с исполнительницей хита «За деньги — да», и впереди у них как минимум один совместный альбом. Первый для группы «Ленинград» за последние шесть лет.

Шнуров, по версии телеграм-канала, решил вернуться к музыке после проблем в семье. И чтобы возвращение было громким, начал искать новую солистку среди героев молодёжи — таких, Инстасамка. Звёздная коллаборация уже записала первую демку. Дата возможного релиза выясняется.