Неудачная пластика: Инстасамка показала импланты в ягодицах Инстасамка не перестаёт шокировать поклонников. На этот раз певица решила показать результат пластической операции на ягодицах. 30 августа, 13:36 ТАСС / Роскосмос Медиа / Наталья Бережная

Дарье Зотеевой, известной под псевдонимом Инстасамка, всего 24 года, но она уже не раз была на столе у пластического хирурга. Девушка признавалась, что вставила импланты в грудь, ягодицы и накачивала губы. Дарья привыкла экспериментировать со своей внешностью — например, долгое время артистка сбривала себе брови. Поклонники привыкли к частой смене образов, однако новое фото звезды повергло их в шок.

Инстасамка оголила ягодицы и показала подписчикам результат пластической операции. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / instasamka

На днях девушка опубликовала в своих социальных сетях откровенное фото. Она решила продемонстрировать подписчикам свои «сочные» ягодицы. Девушка заверяет, что таких форм нельзя добиться с помощью спорта, поэтому она решилась вставить импланты, хотя теперь артистке всё равно придётся заниматься, чтобы мышцы могли удерживать импланты. Под постом тут же появились сотни негативных комментариев: «Как будто антиреклама пластического хирурга», «Что это за опухоли?», «Это уродливо. Неприятно смотреть».

Поклонники негативно отреагировали на провокационные фотографии Инстасамки. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / instasamka

Инстасамка призналась, что хочет вернуть свою естественную красоту. Она уже удалила филлеры с лица и губ и теперь намерена избавиться от имплантов. Кажется, такая реакция подписчиков точно убедит певицу в правильности принятого решения.

Кстати, девушка призналась телеведущему Эльдару Джарахову, что меняла в себе не только грудь и ягодицы, но и поработала над рельефом тела. Звезда в основном уделила внимание прессу и рукам. Пройдя через подобные процедуры, Дарья заявила, что всё это ужасно, а восстановительный процесс бывает слишком болезненным. После того как ей вставили импланты, она не могла сидеть около двух недель, а все остальные движения давались с трудом.

Инстасамка хочет убрать импланты из ягодиц и вернуть естественную красоту. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / instasamka

Несмотря на любовь к экспериментам со своей внешностью, певица уверяет, что будет против, если её будущая дочь решит сделать пластику в раннем возрасте. До 22 лет никаких вмешательств!

К сожалению, в современном мире многие девушки слишком увлекаются «переделыванием себя», из-за этого они теряют не только естественную красоту, но и индивидуальность, а порой пластические операции и вовсе не оправдывают ожиданий и только усугубляют внешний вид. Ранее Life.ru рассказал о пяти звёздах, которые отказались от большой груди и уменьшили её.

Авторы Дана Третьякова