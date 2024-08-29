Не только Бьянка: 5 российских звёзд, которые уменьшили грудь

На днях певица Бьянка призналась, что устала от своего пятого размера и очень хочет уменьшить грудь, чтобы ей было проще танцевать, а тело смотрелось изящнее. В мире шоу-бизнеса за внешностью известных людей всегда пристально следят. Скрыть какие-либо изменения после похода к пластическому хирургу очень сложно, особенно когда девушки решаются увеличить грудь. Конечно, к такому уже все привыкли, но когда поклонники и СМИ обнаруживают «пропажу достоинств» — появляются вопросы. Иногда большая грудь становится проблемой: кому-то она досталась от природы и мешает жить, а кто-то просто остаётся недоволен пластической операцией. Life.ru решил рассказать о пяти звёздах, которые уменьшили грудь.

Анна Семенович

Анна Семенович уменьшила грудь с девятого размера до пятого. Фото © ТАСС / Сергей Виноградов, Сергей Карпухин

Анне Семенович пышный бюст достался от мамы и бабушки. Девушка призналась, что ей поставили диагноз «гигантомастия» — особенность, при которой грудь склонна к постоянному росту. В 2016 году бюст звезды достиг девятого размера. С такими объёмами девушке было очень тяжело жить и даже дышать. Тогда она решилась на операцию по уменьшению груди. Анна смогла снизить размер до пятого, однако через какое-то время грудь снова выросла до шестого. По словам врачей, этот процесс сможет остановиться только в старости.

Маша Малиновская

Машу Малиновскую изуродовали во время пластической операции. Фото © ТАСС / Елизавета Клементьева, Сергей Виноградов

Маша Малиновская стала жертвой неудачной пластики. Желая стать обладательницей пышного бюста, телеведущая получила изуродованную грудь. Во-первых, Малиновской поставили слишком большие импланты, а во-вторых, подобрали неестественную форму. Ходить с огромными «шарами» девушка не захотела и решилась на повторное вмешательство. В итоге операция прошла успешно — и Мария осталась довольна результатом.

Екатерина Варнава

Екатерина Варнава дважды делала операцию по уменьшению груди. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин, Красильников Станислав

С 16 лет у Екатерины Варнавы был шестой размер груди, из-за чего девушка сильно комплексовала. В школе её всегда дразнили, а найти подходящее бельё было очень тяжело. Во взрослом возрасте звезда решилась на уменьшение груди. Первую операцию Варнаве провели в Америке, но результат оказался плохим. Тогда Екатерина легла под нож ещё раз, уже в России. Отечественные пластические хирурги смогли исправить ошибки западных коллег и осуществили мечту знаменитости.

Алёна Водонаева

Алёна Водонаева уменьшила грудь пятого размера и оставила неполный третий. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов, Артем Геодакян

Алёне Водонаевой пышная грудь досталась от природы. К 18 годам бюст достиг пятого размера. Телеведущая долго мечтала об операции и наконец-то решилась её сделать. Она уменьшила грудь до неполного третьего размера и осталась очень довольна результатом. По словам Водонаевой, жить стало намного проще, а нижнее бельё теперь смотрится на её теле намного сексуальнее.

Лера Кудрявцева

Лера Кудрявцева пострадала из-за некачественных имплантов и вернула свою натуральную маленькую грудь. Фото © ТАСС / Белоусов Виталий, Артем Геодакян

Лера Кудрявцева стала жертвой имплантов. Один из них лопнул прямо в теле звезды. Кудрявцева не скрывала весь процесс реабилитации и предостерегла девушек от каких-либо вмешательств в свой организм. По словам телеведущей, любые пластические операции наносят человеку вред, поэтому без острой необходимости их не стоит делать. Также Кудрявцева заявила, что не станет повторно увеличивать грудь и вполне довольна своим натуральным размером.