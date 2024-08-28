Снимите это немедленно: пять вещей, от которых нужно избавиться дамам в теле

Многие дамы страдают от лишнего веса, но это не повод отчаиваться и ставить на себе крест. В современном мире существует большое количество способов, чтобы стать привлекательнее. Главный из них — хороший гардероб. Речь, конечно, не о дорогих вещах и аксессуарах, а о том, что вся одежда в вашем шкафу должна быть правильно подобрана под тип фигуры. Дело в том, что правильный крой и фасон помогают скрыть несовершенства, а вот некоторые вещи, наоборот, способны лишь усугубить ситуацию. Life.ru решил рассказать о пяти вещах, которые нельзя надевать дамам в теле.

Легинсы и другие обтягивающие вещи

Пять запретных вещей для женщин в теле: легинсы подчеркнут недостатки фигуры. Фото © Freepik

Очень плотные и обтягивающие вещи могут подчеркнуть недостатки фигуры и создать нежелательные складки. Вместо этого стоит выбирать одежду, которая подчёркивает достоинства и скрывает недостатки. Широкие брюки или юбки из лёгкой ткани сделают образ более нежным и невесомым, даже несмотря на лишние килограммы.

Короткие топы и кофты

Короткие топы могут сделать акцент на области живота, что, конечно же, нежелательно. Лучше выбирать топы, которые заканчиваются на бёдрах или ниже. Помимо того, оголять живот не всегда считается уместным, поэтому также стоит учитывать то, в каком обществе и по какому случаю вы будете находиться.

Долой вещи с "неправильным" принтом

Вещи с большим и ярким принтом не рекомендуют носить женщинам с лишним весом. Фото © Shutterstock / FOTODOM / staras

Пышным дамам стоит внимательно относиться к принтам на одежде, ведь они могут сыграть злую шутку с фигурой. Во-первых, следует забыть про горизонтальные полосы на любых вещах. Горизонтальные полосы могут создать визуальный эффект увеличения объёма. Вместо них лучше выбирать вертикальные — они "вытянут" силуэт. Очень крупные и яркие принты могут привлекать внимание к определённой области тела, поэтому стоит придерживаться спокойных однотонных цветов, которые сгладят недостатки.

Слишком объёмная одежда

При выборе любой одежды важно найти золотую середину. Когда женщина страдает от лишнего веса, ей лучше избегать не только обтягивающих вещей, но и слишком объёмных. Обратить внимание стоит на свободный крой из лёгкой струящейся ткани, которая визуально сделает фигуру «легче». А вот воланы или же пышные юбки могут добавить ненужный объём, поэтому стилисты советуют избавиться от них всем «пышкам».

Одежда с прозрачными вставками

Прозрачная ткань создаёт «голый» эффект, поэтому её нельзя носить на проблемных местах. Фото © Freepik

Прозрачные вставки в одежде могут подчеркнуть те зоны, которые лучше было бы скрыть. Поэтому важно оценить, в каком месте находится прозрачная ткань и видны ли через неё несовершенства фигуры. Чтобы точно понять, как вещь смотрится на вас, можно записать короткое видео и внимательно изучить, как одежда выглядит со стороны.