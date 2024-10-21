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21 октября, 12:28

Сергей Шнуров развёлся с четвёртой женой

Сергей Шнуров развёлся с женой Ольгой Абрамовой после 6 лет брака

Сергей Шнуров и Ольга Абрамова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/top_ekaterinburg_

Сергей Шнуров и Ольга Абрамова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/top_ekaterinburg_

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров официально развёлся с четвёртой женой Ольгой Абрамовой после 6 лет брака.

Как пишет SHOT, бывшие супруги разошлись быстро и мирно: имущество и детей не делили. На заседание в мировом суде в Москве ни Сергей, ни Ольга не пришли.

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Напомним, Сергей Шнуров женился на Ольге Абрамовой, которая на 18 лет младше него, в октябре 2018 года. Тайная церемония прошла без гостей в Санкт-Петербурге. Для Шнура это был четвёртый брак. В браке у пары родилось двое детей. Но в сентябре 2024 года стало известно, что Абрамова подала на развод.

Александра Вишнякова
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