Сергей Шнуров развёлся с четвёртой женой

Как пишет SHOT, бывшие супруги разошлись быстро и мирно: имущество и детей не делили. На заседание в мировом суде в Москве ни Сергей, ни Ольга не пришли.

Напомним, Сергей Шнуров женился на Ольге Абрамовой, которая на 18 лет младше него, в октябре 2018 года. Тайная церемония прошла без гостей в Санкт-Петербурге. Для Шнура это был четвёртый брак. В браке у пары родилось двое детей. Но в сентябре 2024 года стало известно, что Абрамова подала на развод.