Иосиф Пригожин отказался «скакать бобиком» на фоне волны разводов в шоубизе и раскрыл секрет крепкой семьи
Пригожин: Секрет счастливой семейной жизни – во взаимном ангельском терпении
Иосиф Пригожин и Валерия. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/prigozhin_iosif
Продюсер Иосиф Пригожин и певица Валерия считаются одной их самых крепких пар в шоу-бизнесе — они в браке уже 20 лет. На фоне волны разводов, которая прокатилась по российским звёздным семьям, Life.ru узнал у Пригожина, в чём секрет счастливого брака.
Секрет нашей счастливой семейной жизни – во взаимном ангельском терпении. Семья – это как государство, и в государстве всегда есть люди, которые несут ответственность за его целостность. Мы так и воспринимаем нашу семью – наше маленькое государство, я отвечаю за свои участки, Валерия за свои. Но у нас есть общие цели и задачи. Когда у вас 6 детей, вы несёте ответственность за них и за всех тех, кто вам дорог. В этой связи мы делаем всё возможное, чтобы не допустить раскола дома.
Пригожин подчеркнул, что в семье нужно учиться договариваться, уступать, извиняться, исправлять ошибки. Если ты любишь – ты уступишь, а извиняется не тот, кто не прав, а тот, кому отношения дороги, поделился мудростью продюсер.
В этой ситуации я всегда готов идти первый навстречу. Пусть меня называют подкаблучником, мне всё равно, но, если ты любишь женщину, ты сделаешь всё для неё. Понятно, что есть предел терпения. Главное — ни деньги, ни что-то ещё не должно испортить людей. Надо понять, что для вас важно, с кем вы встретите свою старость, или вы хотите бобиком скакать везде как колобок. Когда находишь своё – тебе другое уже ничего не нужно.
Напомним, в этом году сразу несколько звёзд потрясли поклонников новостями о разводе. Например, певицы Алсу и Нюша расторгли брак с мужьями после долгих лет совместной жизни, по их стопам пошла и блогерша Лерчек. Также Сергей Шнуров разводится с четвёртой женой, а SHAMAN — со второй.