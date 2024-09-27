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Иосиф Пригожин отказался «скакать бобиком» на фоне волны разводов в шоубизе и раскрыл секрет крепкой семьи

Пригожин: Секрет счастливой семейной жизни – во взаимном ангельском терпении

27 сентября, 09:50
Иосиф Пригожин и Валерия. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/prigozhin_iosif

Иосиф Пригожин и Валерия. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/prigozhin_iosif

Продюсер Иосиф Пригожин и певица Валерия считаются одной их самых крепких пар в шоу-бизнесе — они в браке уже 20 лет. На фоне волны разводов, которая прокатилась по российским звёздным семьям, Life.ru узнал у Пригожина, в чём секрет счастливого брака.

Секрет нашей счастливой семейной жизни – во взаимном ангельском терпении. Семья – это как государство, и в государстве всегда есть люди, которые несут ответственность за его целостность. Мы так и воспринимаем нашу семью – наше маленькое государство, я отвечаю за свои участки, Валерия за свои. Но у нас есть общие цели и задачи. Когда у вас 6 детей, вы несёте ответственность за них и за всех тех, кто вам дорог. В этой связи мы делаем всё возможное, чтобы не допустить раскола дома.

Иосиф Пригожин

Продюсер, супруг певицы Валерии

Секрет нашей счастливой семейной жизни – во взаимном ангельском терпении. Семья – это как государство, и в государстве всегда есть люди, которые несут ответственность за его целостность. Мы так и воспринимаем нашу семью – наше маленькое государство, я отвечаю за свои участки, Валерия за свои. Но у нас есть общие цели и задачи. Когда у вас 6 детей, вы несёте ответственность за них и за всех тех, кто вам дорог. В этой связи мы делаем всё возможное, чтобы не допустить раскола дома.
Секрет нашей счастливой семейной жизни – во взаимном ангельском терпении. Семья – это как государство, и в государстве всегда есть люди, которые несут ответственность за его целостность. Мы так и воспринимаем нашу семью – наше маленькое государство, я отвечаю за свои участки, Валерия за свои. Но у нас есть общие цели и задачи. Когда у вас 6 детей, вы несёте ответственность за них и за всех тех, кто вам дорог. В этой связи мы делаем всё возможное, чтобы не допустить раскола дома.

Пригожин подчеркнул, что в семье нужно учиться договариваться, уступать, извиняться, исправлять ошибки. Если ты любишь – ты уступишь, а извиняется не тот, кто не прав, а тот, кому отношения дороги, поделился мудростью продюсер.

В этой ситуации я всегда готов идти первый навстречу. Пусть меня называют подкаблучником, мне всё равно, но, если ты любишь женщину, ты сделаешь всё для неё. Понятно, что есть предел терпения. Главное — ни деньги, ни что-то ещё не должно испортить людей. Надо понять, что для вас важно, с кем вы встретите свою старость, или вы хотите бобиком скакать везде как колобок. Когда находишь своё – тебе другое уже ничего не нужно.

Иосиф Пригожин

Продюсер, супруг певицы Валерии

В этой ситуации я всегда готов идти первый навстречу. Пусть меня называют подкаблучником, мне всё равно, но, если ты любишь женщину, ты сделаешь всё для неё. Понятно, что есть предел терпения. Главное — ни деньги, ни что-то ещё не должно испортить людей. Надо понять, что для вас важно, с кем вы встретите свою старость, или вы хотите бобиком скакать везде как колобок. Когда находишь своё – тебе другое уже ничего не нужно.
В этой ситуации я всегда готов идти первый навстречу. Пусть меня называют подкаблучником, мне всё равно, но, если ты любишь женщину, ты сделаешь всё для неё. Понятно, что есть предел терпения. Главное — ни деньги, ни что-то ещё не должно испортить людей. Надо понять, что для вас важно, с кем вы встретите свою старость, или вы хотите бобиком скакать везде как колобок. Когда находишь своё – тебе другое уже ничего не нужно.
После новости про SHAMAN продюсер раскрыл, кто ещё из звёздных пар находится на грани развода
После новости про SHAMAN продюсер раскрыл, кто ещё из звёздных пар находится на грани развода

Напомним, в этом году сразу несколько звёзд потрясли поклонников новостями о разводе. Например, певицы Алсу и Нюша расторгли брак с мужьями после долгих лет совместной жизни, по их стопам пошла и блогерша Лерчек. Также Сергей Шнуров разводится с четвёртой женой, а SHAMAN — со второй.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Ольга Годуненко
Ольга Годуненко
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