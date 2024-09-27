Иосиф Пригожин отказался «скакать бобиком» на фоне волны разводов в шоубизе и раскрыл секрет крепкой семьи

Секрет нашей счастливой семейной жизни – во взаимном ангельском терпении. Семья – это как государство, и в государстве всегда есть люди, которые несут ответственность за его целостность. Мы так и воспринимаем нашу семью – наше маленькое государство, я отвечаю за свои участки, Валерия за свои. Но у нас есть общие цели и задачи. Когда у вас 6 детей, вы несёте ответственность за них и за всех тех, кто вам дорог. В этой связи мы делаем всё возможное, чтобы не допустить раскола дома.