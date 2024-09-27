После новости про SHAMAN продюсер раскрыл, кто ещё из звёздных пар находится на грани развода

На грани развода у нас сейчас многие. Ближе всех — Наташа Королёва и Тарзан, сколько раз они расставались. Не исключено, что они успеют развестись уже в этом году, в конце года. Лепс со своей новоиспечённой девочкой — не всё у них великолепно там. Думаю, год — и они разойдутся.