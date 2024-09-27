После новости про SHAMAN продюсер раскрыл, кто ещё из звёздных пар находится на грани развода
Продюсер Дворцов: Лепс может расстаться с молодой возлюбленной уже через год
Певец SHAMAN. Обложка © ТАСС / POOL / Павел Бедняков, © Freepik
Для большинства артистов счастливая личная жизнь труднодостижима из-за жёсткого гастрольного графика. Однако нынешняя волна разводов звёздных пар выглядит как пиар, считает продюсер Сергей Дворцов: рейтинги актёров и певцов взлетают, повышаются и цены на концерты. Кто ещё в шоубизе находится на грани развода, рассказал собеседник Life.ru.
На грани развода у нас сейчас многие. Ближе всех — Наташа Королёва и Тарзан, сколько раз они расставались. Не исключено, что они успеют развестись уже в этом году, в конце года. Лепс со своей новоиспечённой девочкой — не всё у них великолепно там. Думаю, год — и они разойдутся.
Напомним, в этом году сразу несколько звёзд потрясли поклонников новостями о разводе. Например, певицы Алсу и Нюша расторгли брак с мужьями после долгих лет совместной жизни, Сергей Шнуров разводится с четвёртой женой, а сегодня стало известно о расставании SHAMAN с супругой.