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После новости про SHAMAN продюсер раскрыл, кто ещё из звёздных пар находится на грани развода

Продюсер Дворцов: Лепс может расстаться с молодой возлюбленной уже через год

27 сентября, 05:00
Певец SHAMAN. Обложка © ТАСС / POOL / Павел Бедняков, © Freepik

Певец SHAMAN. Обложка © ТАСС / POOL / Павел Бедняков, © Freepik

Для большинства артистов счастливая личная жизнь труднодостижима из-за жёсткого гастрольного графика. Однако нынешняя волна разводов звёздных пар выглядит как пиар, считает продюсер Сергей Дворцов: рейтинги актёров и певцов взлетают, повышаются и цены на концерты. Кто ещё в шоубизе находится на грани развода, рассказал собеседник Life.ru.

На грани развода у нас сейчас многие. Ближе всех — Наташа Королёва и Тарзан, сколько раз они расставались. Не исключено, что они успеют развестись уже в этом году, в конце года. Лепс со своей новоиспечённой девочкой — не всё у них великолепно там. Думаю, год — и они разойдутся.

Сергей Дворцов

Продюсер, концертный директор

На грани развода у нас сейчас многие. Ближе всех — Наташа Королёва и Тарзан, сколько раз они расставались. Не исключено, что они успеют развестись уже в этом году, в конце года. Лепс со своей новоиспечённой девочкой — не всё у них великолепно там. Думаю, год — и они разойдутся.
На грани развода у нас сейчас многие. Ближе всех — Наташа Королёва и Тарзан, сколько раз они расставались. Не исключено, что они успеют развестись уже в этом году, в конце года. Лепс со своей новоиспечённой девочкой — не всё у них великолепно там. Думаю, год — и они разойдутся.
«Действительно расстаёмся»: Жена Shaman высказалась о разводе со звёздным мужем
«Действительно расстаёмся»: Жена Shaman высказалась о разводе со звёздным мужем

Напомним, в этом году сразу несколько звёзд потрясли поклонников новостями о разводе. Например, певицы Алсу и Нюша расторгли брак с мужьями после долгих лет совместной жизни, Сергей Шнуров разводится с четвёртой женой, а сегодня стало известно о расставании SHAMAN с супругой.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Ольга Годуненко
Ольга Годуненко
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