«Действительно расстаёмся»: Жена Shaman высказалась о разводе со звёздным мужем

Жена певца Shaman (Ярослава Дронова) подтвердила, что разводится с мужем. Медиаменеджер Елена Мартынова заявила, что решение было принято вместе со звёздным супругом. По её словам, этот шаг экс-пара считает правильным.

«Мы с Ярославом действительно расстаёмся. Это решение мы приняли совместно и считаем его верным», — написала под постом на своей страничке в социальных сетях.

Напомним, сегодня стало известно, что Shaman разводится с супругой Еленой Мартыновой. По словам артиста, разрыв произошёл из-за плотного графика работы, который не оставляет времени на личную жизнь. Отметим, что поженились они до популярности исполнителя семь лет назад. Кстати, по мнению психолога Светланы Авериной, артисту нравятся женщины постарше, потому что его привлекают спутницы с богатым жизненным опытом и мудростью.