6 коварных слов, в которых 90% людей пишут лишние буквы, выставляя себя неучем

Давайте признаемся: каждому из нас хотя бы раз приходилось краснеть из-за ошибок в написании слов, которые кажутся совсем простыми, но на деле таят ловушки. Иногда мы добавляем лишние буквы, иногда путаем, где должно быть двойное «л», а где нет. И такие ошибки не только режут глаза, но и заставляют окружающих задуматься о нашем уровне грамотности. Давайте разберём самые частые случаи, когда лишние буквы — это вовсе не показатель вашей эрудированности, а скорее наоборот.

Интригант или интриган — как пишется

Как не позориться, добавляя лишние буквы. Фото © Freepik

Многие почему-то считают, что слово «интриган» должно быть с буквой «т» на конце, как в слове «артист» или «талант». Однако это не так. Интриган — это человек, который плетёт интриги, но лишняя «т» тут ни к чему. Мы понимаем, что хочется добавить немного драматизма, но, к сожалению, правила русского языка безжалостны — никакой «т» в конце.

Чрезмерный или черезмерный — как пишется

Не меньше проблем доставляет слово «чрезмерный». Часто встречается вариант с лишней буквой «е» — «черезмерный». Кажется, что логично, ведь «через» — это как бы «за пределами». Но правильно писать — «чрезмерный», без лишних букв. Тут нам просто придётся запомнить. Ну а что поделать! Никто не говорил, что будет просто!

Отдышка или одышка— как пишется

Лишние буквы: где мы ошибаемся. Фото © Freepik

Вот слово, в котором лишняя «т» возникает у многих из-за звучания. Кажется, что «отдышка» — это что-то, что следует после «отдыха». Но нет, правильное написание — «одышка». Проверьте себя: если вам тяжело дышать после пробежки, это именно «одышка», а не попытка «отдохнуть» с лишней буквой.

Каллория или калория — как пишется

Казалось бы, что может быть проще калории. Но сколько раз мы видели «каллории»! В слове «калория» всего одна «л», и это важно помнить. Чтобы не ошибиться в написании, вспоминайте слово «калорийный». Слово «калория» происходит от латинского calor, что означает «тепло». Видите, L там всего лишь одна. Так что, если вам вдруг захочется удвоить количество «л», лучше направьте свою энергию на подсчёт тех самых калорий, а не лишних букв.

Джентльмен или джентельмен — как пишется

Ах, этот загадочный «джентльмен»! Часто его пишут с «е» после «т», думая, что так оно и должно быть. Но запомните раз и навсегда — нет никакого «е» между «т» и «л». Это слово пришло к нам из английского языка (gentleman), и в русском мы его адаптировали, убрав лишние звуки. Так что никаких «джентельменов» — только «джентльмены».

Терракт или теракт — как пишется

Частые ошибки в написании слов. Фото © Freepik

Слово «теракт» часто пишут с двумя «р», словно это что-то чрезвычайно мощное, требующее двойного усилия. Однако на самом деле пишется просто «теракт». Без лишней «р».

Аппелляция или апелляция — как пишется

Вот тут многие попадают в ловушку двойных согласных. Кажется, что «апелляция» должна быть с двумя «п», но это не так. Слово происходит от латинского appellatio, но в русском языке осталась только одна буква «п». Запомните: когда вы подаёте жалобу или обращение — это всего лишь апелляция. Одной буквы достаточно.