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5 ноября, 13:34

Тест: Штирлиц или Джеймс Бонд — узнайте, кто вы из известных киношпионов, всего за 5 вопросов

Сегодня, в День военного разведчика, вспоминаем самые известные фильмы про спецслужбы и выясняем, кто ваш кинодвойник!

Отважные, бесстрашные и, конечно же, хитрые шпионы и разведчики плетут интриги и борются со злом на наших телеэкранах ещё с XX века. Признайтесь, хотели бы ненадолго тоже попробовать себя в роли ловкого, харизматичного агента, от которого зависит судьба всей планеты? А может, вам больше по душе яркая красотка с навыками профессионального боя? Давайте выясним прямо сейчас!

Если приключения стали смыслом жизни и вы не можете и одного дня прожить без вызовов судьбы, то, возможно, нынешнее место работы совсем вам не подходит! Узнайте, женщинам с какими именами срочно нужно менять карьеру в ноябре 2024-го. А этот тест расскажет, какой период в новом году будет самым счастливым для вас: ответьте всего на 5 вопросов!

Тест: Назовите любимую породу кошек, а мы раскроем все тайны вашего характера
Тест: Назовите любимую породу кошек, а мы раскроем все тайны вашего характера
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Коллаж © Life.ru, фото © Kinopoisk, © Kinopoisk

Виктория Мишинкина
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