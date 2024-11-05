Тест: Штирлиц или Джеймс Бонд — узнайте, кто вы из известных киношпионов, всего за 5 вопросов

Отважные, бесстрашные и, конечно же, хитрые шпионы и разведчики плетут интриги и борются со злом на наших телеэкранах ещё с XX века. Признайтесь, хотели бы ненадолго тоже попробовать себя в роли ловкого, харизматичного агента, от которого зависит судьба всей планеты? А может, вам больше по душе яркая красотка с навыками профессионального боя? Давайте выясним прямо сейчас!