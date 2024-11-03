Тест: Выберите свой цвет глаз и узнайте, когда будет самый ужасный и счастливый период в 2025 году

Новый год всегда ассоциируется с началом нового этапа в жизни каждого. Одни решаются на кардинальные изменения во всех сферах, вторые доверяют магии и эзотерике, третьи переходят в новый статус. Но в одном мы все похожи: хочется заглянуть в будущее хотя бы одним глазком! На основе вопросов о вашей личности, характере и интересах мы подготовили прогноз на самый благоприятный и опасный период в 2025 году Зелёной Змеи.