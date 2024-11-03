Типичные 5 привычек граждан СССР на Новый год, за которые в 2025 году Змеи будет стыдно

Новый год — это время волшебства, ожидания и традиций, которые передаются из поколения в поколение. В Советском Союзе этот праздник имел особое значение и был насыщен уникальными обычаями, отражающими дух времени. Однако с течением времени многие из этих привычек стали вызывать не только ностальгию, но и некоторую неловкость. Вспоминая о новогодних праздниках в СССР, можно заметить, что некоторые традиции и ритуалы, которые когда-то казались нормой, теперь воспринимаются с иронией или даже стыдом. Что лучше не делать во время встречи Зелёной Змеи в 2025 году?

Нарезать салаты ведёрками и тазиками

Люди в СССР обожали делать целые тазы оливье на Новый год, но сейчас такая традиция уже вызывает не восхищение, а только стыд. Фото © ТАСС / Фотохроника ТАСС

Это национальная привычка любой советской женщины. Нарезать тазик «оливье» и ведёрко «сельди под шубой». Конечно, на этом не заканчивается — куча закусок, горячее, холодное и целый стол помимо этого. Обязательное условие, что в конце недели каждая хозяйка с искренним непониманием спросит: «Почему никто не успел съесть? Прокисло!»

Но такие привычки идут не от хорошей жизни. Если типичный рацион советского человека — это щи с квашеной капустой и котлеты с большим количеством хлеба и горсткой фарша, то вполне очевидно, что на Новый год хочется побольше и поразнообразнее. Сейчас дефицита нет, поэтому новогодними салатиками можно ограничиться в небольшом количестве.

Встречать Новый год при полном параде

Самый модный день в СССР был Новый год. Все надевали всё самое лучшее и новое и были похожи сами на ёлки. Фото © ТАСС / Альберт Пушкарёв

К празднику обязательно наряжались, и советские граждане относились к этому очень серьёзно. Доставали свои самые нарядные платья, лакированные туфли, которые носили от силы раз пять в жизни, самые броские украшения и костюм, надетый один раз на свадьбу. Дефицитные наряды было очень трудно достать, поэтому в шкафу и висел один праздничный наряд на особый случай. Но сегодня многие Новый год считают больше семейным праздником. Одеться красиво можно, но обвешивать себя всем имеющимся золотом и самыми дорогими вещами — уже моветон.

Стыдно заснуть лицом в салате

Ещё одна советская тенденция — отметить любой большой праздник, в том числе и Новый год, как в последний раз. Нельзя сказать, что сейчас это не в порядке вещей, но создаётся ощущение, что формат такого празднования идёт на спад. Возможно, потому что люди стали пить чаще, но в более меньших количествах, а советский человек отмечал Новый год крепко и сурово. Потому что его ждала работа 1 января. Сейчас у людей ещё 10 выходных впереди, необязательно «выполнять план» за один день, чтобы «наклюкаться» и уснуть в салате за столом.

Смотреть по ТВ одни и те же фильмы из года в год

Фильмы советской классики, «Операция «Ы», «Бриллиантовая рука», и «Голубой огонёк» люди в СССР никогда не пропускали! Фото © ТАСС / Коньков Александр / Фотохроника ТАСС

Это картина сразу всплывает прямо перед глазами: вся семья на кухне рубит нескончаемое количество салатов, а на заднем фоне по телевизору показывают «Кавказскую пленницу». Причина, по которой советские граждане из года в год смотрели одно и то же, проста — по заказу Центрального телевидения СССР Творческое объединение телевизионных фильмов конца 60-х годов выпустило множество кинолент, которые позже стали закрепившейся классикой. А другого посмотреть было просто нечего. Но не в XXI же веке!

Участвовать в дурацких конкурсах на «Ёлке»

С декабря по январь в школах, институтах и на советских предприятиях устраивали праздничные ёлки. Их посещение часто было обязательным, и люди не только приходили семьями, но и должны были активно участвовать в праздничной программе.

Участие в новогодних ёлках было обязательным в СССР из-за важности коллективизации. Считалось, что оно объединяет детей и взрослых, укрепляет чувство принадлежности к советскому обществу. Как хорошо, что сегодня можно выбрать новогоднее развлечение на любой вкус!