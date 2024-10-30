Кормили нацию в СССР: 5 рецептов вторых блюд, которые ел каждый советский человек

Вспоминается чудесное время, когда после жаркого лета приезжаешь к родственникам на дачу. Прекрасные выходные, чтобы отведать тётушкиных кулинарных изысков. Заходишь на кухню, а там всё неимоверно шкворчит и кипит. Голова идёт кругом от невероятных ароматов. Все родные обязательно обменяются новыми находками в области кулинарии, а вы в предвкушении застолья. Если у вас заурчало в животе от приятной ностальгии, то вот вам несколько рецептов из эпохи СССР, которые можно приготовить в домашних условиях и сегодня.

Ленивые голубцы с капустой и рисом

В СССР это гастрономическое чудо было на каждом столе. Фото © eda.ru

Всегда первыми в глаза бросались именно голубцы. Их обычно делали на несколько дней вперёд, поэтому большая посудина в центре стола никогда не была оставлена без внимания. Хотите так же? Вот рецепт советских голубцов.

Для приготовления вам понадобится: 500 г свиного фарша;

500 г говяжьего фарша;

200 г белокочанной капусты;

0,5 стакана риса;

1 морковка;

1 красный сладкий перец;

2 луковицы;

1 яйцо;

150 мл сметаны;

3 ст. л. растительного масла;

4 ст. л. муки;

соль, перец по вкусу.

Ленивые голубцы из СССР — пошаговый рецепт

Для начала доведём до кипения рис и зальём кипятком капусту, нарезанную кубиками, оставим на 5–7 минут. Далее мелко нарежем луковицы и добавим к фаршу. Как рис с капустой остынут, оправляем туда же, добавив яйцо, соль, перец по вкусу. После перемешивания формируем голубцы, предварительно обваляв в муке. Выкладываем на противень и приступаем к соусу. Из лука, перца и моркови сделаем зажарку, через 5–6 минут добавляем 1 ст. л. муки, сметану, 0,5 стакана воды и тушим 5–6 минут, специи по вкусу. Разогреваем духовку до 170 градусов. Голубцы заливаем соусом. Отправляем «отдохнуть» в духовке на 35–40 мин. Голубцы готовы!

Капуста с сосисками и томатной пастой по-советски

Полёт в детство с пятью рецептами вторых блюд советской кухни. Фото © YouTube / Natasha Parkhomenko

Наверное, каждый помнит это простое, но от этого не менее вкусное блюдо. В любом детском саду и школе было фаворитом. Если времени на готовку нет, а есть очень хочется, попробуйте приготовить капусту с сосисками по-советски!

Вот что для этого рецепта потребуется: Белокочанная капуста — 1–1,3 кг;

Репчатый лук — 250 г;

Морковь — 150 г;

Растительное масло — 3 ст. л.;

Томатная паста — 3 ст. л.;

Питьевая вода — 200 мл;

Молотая сладкая паприка — 1 ст. л.;

Чеснок — 1 зубчик;

Сосиски — 4–6 шт.;

Свежемолотый чёрный перец по вкусу;

Соль по вкусу.

Как приготовить капусту с сосисками в томатной пасте по-советски

Разогреть глубокую сковородку с растительным маслом. Капусту, лук, морковь и чеснок нарезать соломкой. Обжарить овощи до готовности, начиная с капусты. После того как всё обжарилось, добавить томатную пасту и воду, тушить пять минут. В конце добавить сосиски, соль, перец по вкусу, обжаривать ещё в течение десяти минут.

Макароны по-флотски

Самый простой ужин СССР: как приготовить макароны по-флотски. Фото © eda.ru

Если у хозяйки не было сил или времени долго находиться на кухне, это блюдо было незаменимо. Рассказываем, как приготовить самый классический советский рецепт обеда — макароны с мясом!

Вот такой небольшой список ингредиентов, которые понадобятся: Макароны — 300 г;

Чеснок — 3 зубчика;

Фарш или тушёнка — 600 г;

Лук репчатый — 1 шт.;

Молотый чёрный перец по вкусу;

Соль по вкусу;

Растительное масло;

Томатная паста — 2 ст. л.

Подробный рецепт, как приготовить макароны по-флотски времён СССР

Лук и чеснок мелко нарезать. В сковороде разогреть масло и обжарить овощи. Добавить фарш и готовить 10–12 минут, разминая комочки лопаткой. К фаршу с овощами добавить томатную пасту, размешать и прогреть две минуты. Влить 0,5 стакана воды, добавить специи и тушить около пяти минут. Отварить макароны согласно инструкции на пачке, добавить к фаршу, готовить всё вместе пять минут. Перед подачей на стол можно посыпать тёртым сыром и свежей зеленью.

Советский картофельный пирог с фаршем

Любимый картофельный пирог советского гражданина: подробный рецепт. Фото © eda.ru

Ловите ещё один рецепт популярного пирога в СССР. Приготовив его и собрав за столом всю семью, можно будет не только насладиться ярким вкусом, но и перенестись во времена Советского Союза, почувствовать себя снова маленьким и беззаботным.

Что понадобится: Картофель — 900 г;

Сливочное масло — 100 г;

Молоко — 150 мл;

Фарш — 700 г;

Лук репчатый — 2 шт.;

Сыр — 200 г;

Чеснок — 1 зубчик;

Растительное масло;

Томатная паста — 3 ст. л.;

Соль, перец по вкусу;

Зелень — 1 пучок;

Как приготовить картофельный пирог времён СССР

Сварить картофель и сделать из него пюре, добавив молоко и сливочное масло. Обжарить фарш на растительном масле с луком, добавить чеснок и томатную пасту, томить всё минут семь на среднем огне. Далее в посуду для запекания слоями выложить пюре с фаршем, на заключительном слое посыпьте сыром и зеленью. Поставить в разогретую духовку и выпекать 30 минут при температуре 170 градусов.

Классический рецепт заливной рыбы в СССР

Без этого блюда не обходилась ни одна советская свадьба: рецепт заливной рыбы из СССР. Фото © eda.ru

Ни одно большое торжество не проходило без этой рыбы — советские корпоративы, свадьбы, торжественные банкеты. Рассказываем классический рецепт, который легко приготовить в домашних условиях.

Что потребуется: Рыба — 800 г;

Лавровый лист — 1 шт.;

Перец горошком — 5 шт.;

Желатин — 20–30 г;

Морковь — 1–2 шт.;

Яйца отварные — 1 шт.;

Зелень петрушки — 2–3 веточки;

Лимон по желанию — 1–2 дольки.

Пошаговый рецепт, как приготовить заливную рыбу по-советски

Отварить морковь в течение 20 минут отдельно. Рыбу разрезать на порционные кусочки, лук очистить и нарезать кольцами. Сложить в кастрюлю со специями, довести до кипения и 15 минут поварить на слабом огне. Готовую рыбу держать в бульоне не более 30–40 минут, куски готовой рыбы должны сохранять форму. Желатин залить водой, оставить на 30–40 минут. Для приготовления желе рыбный бульон процедить, остудить до комнатной температуры, добавить в него желатин (примерно 1 ст. л. на 0,5 л бульона, обычно количество необходимого желатина указано на упаковке). Морковь и яйца нарезать крупными кусками. Затем аккуратно слоями заливать: сначала рыбу, потом овощи, следующий слой яйца и зелень, каждому слою надо давать 20-30 минут на застывание. Когда всё застыло, украсить заливное из рыбы кружочками лимона.