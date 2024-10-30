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30 октября, 14:30

Кормили нацию в СССР: 5 рецептов вторых блюд, которые ел каждый советский человек

Вкус, объединяющий поколения: как простые, душевные блюда согревали семьи, создавали уют и сохраняли тепло в сердцах на долгие годы.

Вспоминается чудесное время, когда после жаркого лета приезжаешь к родственникам на дачу. Прекрасные выходные, чтобы отведать тётушкиных кулинарных изысков. Заходишь на кухню, а там всё неимоверно шкворчит и кипит. Голова идёт кругом от невероятных ароматов. Все родные обязательно обменяются новыми находками в области кулинарии, а вы в предвкушении застолья. Если у вас заурчало в животе от приятной ностальгии, то вот вам несколько рецептов из эпохи СССР, которые можно приготовить в домашних условиях и сегодня.

Ленивые голубцы с капустой и рисом

В СССР это гастрономическое чудо было на каждом столе. Фото © eda.ru

В СССР это гастрономическое чудо было на каждом столе. Фото © eda.ru

Всегда первыми в глаза бросались именно голубцы. Их обычно делали на несколько дней вперёд, поэтому большая посудина в центре стола никогда не была оставлена без внимания. Хотите так же? Вот рецепт советских голубцов.

Для приготовления вам понадобится:

  • 500 г свиного фарша;
  • 500 г говяжьего фарша;
  • 200 г белокочанной капусты;
  • 0,5 стакана риса;
  • 1 морковка;
  • 1 красный сладкий перец;
  • 2 луковицы;
  • 1 яйцо;
  • 150 мл сметаны;
  • 3 ст. л. растительного масла;
  • 4 ст. л. муки;
  • соль, перец по вкусу.

Ленивые голубцы из СССР — пошаговый рецепт

  1. Для начала доведём до кипения рис и зальём кипятком капусту, нарезанную кубиками, оставим на 5–7 минут.
  2. Далее мелко нарежем луковицы и добавим к фаршу.
  3. Как рис с капустой остынут, оправляем туда же, добавив яйцо, соль, перец по вкусу.
  4. После перемешивания формируем голубцы, предварительно обваляв в муке.
  5. Выкладываем на противень и приступаем к соусу.
  6. Из лука, перца и моркови сделаем зажарку, через 5–6 минут добавляем 1 ст. л. муки, сметану, 0,5 стакана воды и тушим 5–6 минут, специи по вкусу.
  7. Разогреваем духовку до 170 градусов. Голубцы заливаем соусом. Отправляем «отдохнуть» в духовке на 35–40 мин.
  8. Голубцы готовы!

Капуста с сосисками и томатной пастой по-советски

Полёт в детство с пятью рецептами вторых блюд советской кухни. Фото © YouTube / Natasha Parkhomenko

Полёт в детство с пятью рецептами вторых блюд советской кухни. Фото © YouTube / Natasha Parkhomenko

Наверное, каждый помнит это простое, но от этого не менее вкусное блюдо. В любом детском саду и школе было фаворитом. Если времени на готовку нет, а есть очень хочется, попробуйте приготовить капусту с сосисками по-советски!

Вот что для этого рецепта потребуется:

  • Белокочанная капуста — 1–1,3 кг;
  • Репчатый лук — 250 г;
  • Морковь — 150 г;
  • Растительное масло — 3 ст. л.;
  • Томатная паста — 3 ст. л.;
  • Питьевая вода — 200 мл;
  • Молотая сладкая паприка — 1 ст. л.;
  • Чеснок — 1 зубчик;
  • Сосиски — 4–6 шт.;
  • Свежемолотый чёрный перец по вкусу;
  • Соль по вкусу.

Как приготовить капусту с сосисками в томатной пасте по-советски

Разогреть глубокую сковородку с растительным маслом. Капусту, лук, морковь и чеснок нарезать соломкой. Обжарить овощи до готовности, начиная с капусты. После того как всё обжарилось, добавить томатную пасту и воду, тушить пять минут. В конце добавить сосиски, соль, перец по вкусу, обжаривать ещё в течение десяти минут.

Макароны по-флотски

Самый простой ужин СССР: как приготовить макароны по-флотски. Фото © eda.ru

Самый простой ужин СССР: как приготовить макароны по-флотски. Фото © eda.ru

Если у хозяйки не было сил или времени долго находиться на кухне, это блюдо было незаменимо. Рассказываем, как приготовить самый классический советский рецепт обеда — макароны с мясом!

Вот такой небольшой список ингредиентов, которые понадобятся:

  • Макароны — 300 г;
  • Чеснок — 3 зубчика;
  • Фарш или тушёнка — 600 г;
  • Лук репчатый — 1 шт.;
  • Молотый чёрный перец по вкусу;
  • Соль по вкусу;
  • Растительное масло;
  • Томатная паста — 2 ст. л.

Подробный рецепт, как приготовить макароны по-флотски времён СССР

Лук и чеснок мелко нарезать. В сковороде разогреть масло и обжарить овощи. Добавить фарш и готовить 10–12 минут, разминая комочки лопаткой. К фаршу с овощами добавить томатную пасту, размешать и прогреть две минуты. Влить 0,5 стакана воды, добавить специи и тушить около пяти минут. Отварить макароны согласно инструкции на пачке, добавить к фаршу, готовить всё вместе пять минут. Перед подачей на стол можно посыпать тёртым сыром и свежей зеленью.

Советский картофельный пирог с фаршем

Любимый картофельный пирог советского гражданина: подробный рецепт. Фото © eda.ru

Любимый картофельный пирог советского гражданина: подробный рецепт. Фото © eda.ru

Ловите ещё один рецепт популярного пирога в СССР. Приготовив его и собрав за столом всю семью, можно будет не только насладиться ярким вкусом, но и перенестись во времена Советского Союза, почувствовать себя снова маленьким и беззаботным.

Что понадобится:

  • Картофель — 900 г;
  • Сливочное масло — 100 г;
  • Молоко — 150 мл;
  • Фарш — 700 г;
  • Лук репчатый — 2 шт.;
  • Сыр — 200 г;
  • Чеснок — 1 зубчик;
  • Растительное масло;
  • Томатная паста — 3 ст. л.;
  • Соль, перец по вкусу;
  • Зелень — 1 пучок;

Как приготовить картофельный пирог времён СССР

Сварить картофель и сделать из него пюре, добавив молоко и сливочное масло. Обжарить фарш на растительном масле с луком, добавить чеснок и томатную пасту, томить всё минут семь на среднем огне. Далее в посуду для запекания слоями выложить пюре с фаршем, на заключительном слое посыпьте сыром и зеленью. Поставить в разогретую духовку и выпекать 30 минут при температуре 170 градусов.

Классический рецепт заливной рыбы в СССР

Без этого блюда не обходилась ни одна советская свадьба: рецепт заливной рыбы из СССР. Фото © eda.ru

Без этого блюда не обходилась ни одна советская свадьба: рецепт заливной рыбы из СССР. Фото © eda.ru

Ни одно большое торжество не проходило без этой рыбы — советские корпоративы, свадьбы, торжественные банкеты. Рассказываем классический рецепт, который легко приготовить в домашних условиях.

Что потребуется:

  • Рыба — 800 г;
  • Лавровый лист — 1 шт.;
  • Перец горошком — 5 шт.;
  • Желатин — 20–30 г;
  • Морковь — 1–2 шт.;
  • Яйца отварные — 1 шт.;
  • Зелень петрушки — 2–3 веточки;
  • Лимон по желанию — 1–2 дольки.

Пошаговый рецепт, как приготовить заливную рыбу по-советски

  1. Отварить морковь в течение 20 минут отдельно.
  2. Рыбу разрезать на порционные кусочки, лук очистить и нарезать кольцами.
  3. Сложить в кастрюлю со специями, довести до кипения и 15 минут поварить на слабом огне.
  4. Готовую рыбу держать в бульоне не более 30–40 минут, куски готовой рыбы должны сохранять форму.
  5. Желатин залить водой, оставить на 30–40 минут.
  6. Для приготовления желе рыбный бульон процедить, остудить до комнатной температуры, добавить в него желатин (примерно 1 ст. л. на 0,5 л бульона, обычно количество необходимого желатина указано на упаковке).
  7. Морковь и яйца нарезать крупными кусками.
  8. Затем аккуратно слоями заливать: сначала рыбу, потом овощи, следующий слой яйца и зелень, каждому слою надо давать 20-30 минут на застывание.
  9. Когда всё застыло, украсить заливное из рыбы кружочками лимона.

Никто к этим рецептам не останется равнодушным. Советская кухня — это простые, доступные и сытные блюда. На Life.ru вы также можете узнать самые крепкие ругательства, придуманные в СССР. Какое из них мы говорим до сих пор?

Загадочная смерть и переезд в другую страну: как сложились судьбы 5 вундеркиндов СССР
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Коллаж © Life.ru, фото © ТАСС / Владимир Зинин, © Freepik / starline

Евгения Сергутина
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