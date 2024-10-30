Кормили нацию в СССР: 5 рецептов вторых блюд, которые ел каждый советский человек
Вкус, объединяющий поколения: как простые, душевные блюда согревали семьи, создавали уют и сохраняли тепло в сердцах на долгие годы.
Вспоминается чудесное время, когда после жаркого лета приезжаешь к родственникам на дачу. Прекрасные выходные, чтобы отведать тётушкиных кулинарных изысков. Заходишь на кухню, а там всё неимоверно шкворчит и кипит. Голова идёт кругом от невероятных ароматов. Все родные обязательно обменяются новыми находками в области кулинарии, а вы в предвкушении застолья. Если у вас заурчало в животе от приятной ностальгии, то вот вам несколько рецептов из эпохи СССР, которые можно приготовить в домашних условиях и сегодня.
Ленивые голубцы с капустой и рисом
В СССР это гастрономическое чудо было на каждом столе. Фото © eda.ru
Всегда первыми в глаза бросались именно голубцы. Их обычно делали на несколько дней вперёд, поэтому большая посудина в центре стола никогда не была оставлена без внимания. Хотите так же? Вот рецепт советских голубцов.
Для приготовления вам понадобится:
- 500 г свиного фарша;
- 500 г говяжьего фарша;
- 200 г белокочанной капусты;
- 0,5 стакана риса;
- 1 морковка;
- 1 красный сладкий перец;
- 2 луковицы;
- 1 яйцо;
- 150 мл сметаны;
- 3 ст. л. растительного масла;
- 4 ст. л. муки;
- соль, перец по вкусу.
Ленивые голубцы из СССР — пошаговый рецепт
- Для начала доведём до кипения рис и зальём кипятком капусту, нарезанную кубиками, оставим на 5–7 минут.
- Далее мелко нарежем луковицы и добавим к фаршу.
- Как рис с капустой остынут, оправляем туда же, добавив яйцо, соль, перец по вкусу.
- После перемешивания формируем голубцы, предварительно обваляв в муке.
- Выкладываем на противень и приступаем к соусу.
- Из лука, перца и моркови сделаем зажарку, через 5–6 минут добавляем 1 ст. л. муки, сметану, 0,5 стакана воды и тушим 5–6 минут, специи по вкусу.
- Разогреваем духовку до 170 градусов. Голубцы заливаем соусом. Отправляем «отдохнуть» в духовке на 35–40 мин.
- Голубцы готовы!
Капуста с сосисками и томатной пастой по-советски
Полёт в детство с пятью рецептами вторых блюд советской кухни. Фото © YouTube / Natasha Parkhomenko
Наверное, каждый помнит это простое, но от этого не менее вкусное блюдо. В любом детском саду и школе было фаворитом. Если времени на готовку нет, а есть очень хочется, попробуйте приготовить капусту с сосисками по-советски!
Вот что для этого рецепта потребуется:
- Белокочанная капуста — 1–1,3 кг;
- Репчатый лук — 250 г;
- Морковь — 150 г;
- Растительное масло — 3 ст. л.;
- Томатная паста — 3 ст. л.;
- Питьевая вода — 200 мл;
- Молотая сладкая паприка — 1 ст. л.;
- Чеснок — 1 зубчик;
- Сосиски — 4–6 шт.;
- Свежемолотый чёрный перец по вкусу;
- Соль по вкусу.
Как приготовить капусту с сосисками в томатной пасте по-советски
Разогреть глубокую сковородку с растительным маслом. Капусту, лук, морковь и чеснок нарезать соломкой. Обжарить овощи до готовности, начиная с капусты. После того как всё обжарилось, добавить томатную пасту и воду, тушить пять минут. В конце добавить сосиски, соль, перец по вкусу, обжаривать ещё в течение десяти минут.
Макароны по-флотски
Самый простой ужин СССР: как приготовить макароны по-флотски. Фото © eda.ru
Если у хозяйки не было сил или времени долго находиться на кухне, это блюдо было незаменимо. Рассказываем, как приготовить самый классический советский рецепт обеда — макароны с мясом!
Вот такой небольшой список ингредиентов, которые понадобятся:
- Макароны — 300 г;
- Чеснок — 3 зубчика;
- Фарш или тушёнка — 600 г;
- Лук репчатый — 1 шт.;
- Молотый чёрный перец по вкусу;
- Соль по вкусу;
- Растительное масло;
- Томатная паста — 2 ст. л.
Подробный рецепт, как приготовить макароны по-флотски времён СССР
Лук и чеснок мелко нарезать. В сковороде разогреть масло и обжарить овощи. Добавить фарш и готовить 10–12 минут, разминая комочки лопаткой. К фаршу с овощами добавить томатную пасту, размешать и прогреть две минуты. Влить 0,5 стакана воды, добавить специи и тушить около пяти минут. Отварить макароны согласно инструкции на пачке, добавить к фаршу, готовить всё вместе пять минут. Перед подачей на стол можно посыпать тёртым сыром и свежей зеленью.
Советский картофельный пирог с фаршем
Любимый картофельный пирог советского гражданина: подробный рецепт. Фото © eda.ru
Ловите ещё один рецепт популярного пирога в СССР. Приготовив его и собрав за столом всю семью, можно будет не только насладиться ярким вкусом, но и перенестись во времена Советского Союза, почувствовать себя снова маленьким и беззаботным.
Что понадобится:
- Картофель — 900 г;
- Сливочное масло — 100 г;
- Молоко — 150 мл;
- Фарш — 700 г;
- Лук репчатый — 2 шт.;
- Сыр — 200 г;
- Чеснок — 1 зубчик;
- Растительное масло;
- Томатная паста — 3 ст. л.;
- Соль, перец по вкусу;
- Зелень — 1 пучок;
Как приготовить картофельный пирог времён СССР
Сварить картофель и сделать из него пюре, добавив молоко и сливочное масло. Обжарить фарш на растительном масле с луком, добавить чеснок и томатную пасту, томить всё минут семь на среднем огне. Далее в посуду для запекания слоями выложить пюре с фаршем, на заключительном слое посыпьте сыром и зеленью. Поставить в разогретую духовку и выпекать 30 минут при температуре 170 градусов.
Классический рецепт заливной рыбы в СССР
Без этого блюда не обходилась ни одна советская свадьба: рецепт заливной рыбы из СССР. Фото © eda.ru
Ни одно большое торжество не проходило без этой рыбы — советские корпоративы, свадьбы, торжественные банкеты. Рассказываем классический рецепт, который легко приготовить в домашних условиях.
Что потребуется:
- Рыба — 800 г;
- Лавровый лист — 1 шт.;
- Перец горошком — 5 шт.;
- Желатин — 20–30 г;
- Морковь — 1–2 шт.;
- Яйца отварные — 1 шт.;
- Зелень петрушки — 2–3 веточки;
- Лимон по желанию — 1–2 дольки.
Пошаговый рецепт, как приготовить заливную рыбу по-советски
- Отварить морковь в течение 20 минут отдельно.
- Рыбу разрезать на порционные кусочки, лук очистить и нарезать кольцами.
- Сложить в кастрюлю со специями, довести до кипения и 15 минут поварить на слабом огне.
- Готовую рыбу держать в бульоне не более 30–40 минут, куски готовой рыбы должны сохранять форму.
- Желатин залить водой, оставить на 30–40 минут.
- Для приготовления желе рыбный бульон процедить, остудить до комнатной температуры, добавить в него желатин (примерно 1 ст. л. на 0,5 л бульона, обычно количество необходимого желатина указано на упаковке).
- Морковь и яйца нарезать крупными кусками.
- Затем аккуратно слоями заливать: сначала рыбу, потом овощи, следующий слой яйца и зелень, каждому слою надо давать 20-30 минут на застывание.
- Когда всё застыло, украсить заливное из рыбы кружочками лимона.
Никто к этим рецептам не останется равнодушным. Советская кухня — это простые, доступные и сытные блюда. На Life.ru вы также можете узнать самые крепкие ругательства, придуманные в СССР. Какое из них мы говорим до сих пор?
Коллаж © Life.ru, фото © ТАСС / Владимир Зинин, © Freepik / starline