5 правил, как принимали гостей в СССР, от которых сегодня отмахнулись, и зря
Как раньше радовались гостям во времена Советского Союза, что ставили на стол и от каких традиций сегодня отказались в пользу личного комфорта?
Советское время — это не только эпоха дефицита и очередей, но и время особых традиций гостеприимства. В СССР умели принимать гостей, создавая атмосферу искренней теплоты и щедрого стола. Но с приходом нового времени многие из старых обычаев ушли в прошлое. Сегодня мы окунёмся в ностальгию по советскому гостеприимству и вспомним о традициях, про которые все забыли.
1. Радоваться неожиданным гостям
Почему в СССР всегда были рады гостям. Фото © ТАСС / Л. Климанский
Гостеприимство было одной из главных ценностей советского общества. Люди привыкли делиться всем, что у них есть, и считали долгом радостно приветствовать гостей, даже если они были незваными. Во времена СССР гости становились поводом для общения, развлечений и скрашивания повседневной жизни, ведь вне больших городов иных развлечений было мало.
2. Самим готовить еду, а не заказывать из ресторанов
В СССР, когда к вам неожиданно заходили гости, мужчины старались отвлечь их разговорами, чтобы у хозяйки было время сотворить волшебство на кухне. Задача женщины была проста: из имеющихся продуктов приготовить разнообразные и сытные закуски. Небольшие, но разные, чтобы гостю не пришлось есть много, но он остался довольным. Важно было показать, что угощение приготовлено собственноручно, а не заказано из ресторана, как принято сегодня.
3. Оставлять гостей спать на ночь
Правила гостеприимства в Советском Союзе. Фото © ТАСС / Л. Самсонов
Советские квартиры были далеко не просторными. Многие жили в тесных комнатах, а некоторые даже делили жильё с соседями в коммуналках. Несмотря на это, люди всегда были рады гостям и готовы были предложить им кров, даже если для этого самим приходилось спать на диване или раскладывать матрас на полу.
Культовым предметом в советских домах в те времена была раскладушка — универсальное спальное место, которое всегда могло пригодиться, когда гости оставались на ночь. Несмотря на свою простоту, эта конструкция была невероятно надёжной и выдерживала даже самых крепких гостей.
4. Все сидели за одним столом
В гостях взрослые и дети собирались за одним столом. Отдельных мест в других комнатах для малышей, как это принято сейчас, не было. Дети обычно не сидели за столом долго, а уходили играть в другую комнату. Но не с телефонами в руках, а с любимыми игрушками: кубиками, конструкторами, куклами. В конце вечера, к десерту, малыши снова возвращались к столу, чтобы насладиться сладкими угощениями.
5. Гости всегда помогали хозяйке убрать со стола
Какие правила из СССР снова нужно вспомнить россиянам. Фото © ТАСС / Олег Булдаков
В СССР считалось правилом хорошего тона помогать хозяйке убрать со стола. Это было проявлением уважения и признательности за угощение. Кроме того, совместная уборка была частью традиции и считалась неформальным продолжением приятного вечера.
Получается, раньше люди были более гостеприимными и открытыми для общения вживую. Сейчас, с появлением Интернета, многие предпочитают общаться онлайн, не выходя из дома. Но, согласитесь, живое общение всё равно остаётся самым важным и приятным.
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Коллаж © Life.ru, фото © ТАСС / Олег Булдаков