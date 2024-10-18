5 правил, как принимали гостей в СССР, от которых сегодня отмахнулись, и зря

Советское время — это не только эпоха дефицита и очередей, но и время особых традиций гостеприимства. В СССР умели принимать гостей, создавая атмосферу искренней теплоты и щедрого стола. Но с приходом нового времени многие из старых обычаев ушли в прошлое. Сегодня мы окунёмся в ностальгию по советскому гостеприимству и вспомним о традициях, про которые все забыли.

1. Радоваться неожиданным гостям

Почему в СССР всегда были рады гостям. Фото © ТАСС / Л. Климанский

Гостеприимство было одной из главных ценностей советского общества. Люди привыкли делиться всем, что у них есть, и считали долгом радостно приветствовать гостей, даже если они были незваными. Во времена СССР гости становились поводом для общения, развлечений и скрашивания повседневной жизни, ведь вне больших городов иных развлечений было мало.

2. Самим готовить еду, а не заказывать из ресторанов

В СССР, когда к вам неожиданно заходили гости, мужчины старались отвлечь их разговорами, чтобы у хозяйки было время сотворить волшебство на кухне. Задача женщины была проста: из имеющихся продуктов приготовить разнообразные и сытные закуски. Небольшие, но разные, чтобы гостю не пришлось есть много, но он остался довольным. Важно было показать, что угощение приготовлено собственноручно, а не заказано из ресторана, как принято сегодня.

3. Оставлять гостей спать на ночь

Правила гостеприимства в Советском Союзе. Фото © ТАСС / Л. Самсонов

Советские квартиры были далеко не просторными. Многие жили в тесных комнатах, а некоторые даже делили жильё с соседями в коммуналках. Несмотря на это, люди всегда были рады гостям и готовы были предложить им кров, даже если для этого самим приходилось спать на диване или раскладывать матрас на полу.

Культовым предметом в советских домах в те времена была раскладушка — универсальное спальное место, которое всегда могло пригодиться, когда гости оставались на ночь. Несмотря на свою простоту, эта конструкция была невероятно надёжной и выдерживала даже самых крепких гостей.

4. Все сидели за одним столом

В гостях взрослые и дети собирались за одним столом. Отдельных мест в других комнатах для малышей, как это принято сейчас, не было. Дети обычно не сидели за столом долго, а уходили играть в другую комнату. Но не с телефонами в руках, а с любимыми игрушками: кубиками, конструкторами, куклами. В конце вечера, к десерту, малыши снова возвращались к столу, чтобы насладиться сладкими угощениями.

5. Гости всегда помогали хозяйке убрать со стола

Какие правила из СССР снова нужно вспомнить россиянам. Фото © ТАСС / Олег Булдаков

В СССР считалось правилом хорошего тона помогать хозяйке убрать со стола. Это было проявлением уважения и признательности за угощение. Кроме того, совместная уборка была частью традиции и считалась неформальным продолжением приятного вечера.