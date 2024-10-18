Психолог назвала три главных правила безопасного для ребёнка развода

В Госдуме предложили определять порядок общения родителей и детей ещё на стадии бракоразводного процесса. О том, как лучше будет ребёнку общаться с разведёнными родителями и как сделать разрыв брака наименее опасным для чада, Life.ru поговорил с клиническим психологом Ириной Коржаевой.

«Развод родителей всегда огромная травма для ребёнка, сколько бы лет ему не было. Даже, если это долгожданный развод, и ребёнок жил всё это время в стрессе. И вместо того, чтобы выгребать воду из тонущей лодки, может изначально стоит её поддерживать в нормальном состоянии, помочь подлатать, если что-то пошло не так?», — говорит Коржаева.

Собеседница Life.ru предлагает ввести другую инициативу — добрачные консультации с психологом. Специалист уверена, что сокращение разводов увеличит количество несчастных людей, в том числе и детей. Также из-за этого вырастет количество измен. Перед судом во время разводов стоит огромная задача — оставить ребёнка с тем родителем, который будет его любить и оберегать.

Чтобы стрессовая ситуация у ребёнка протекала чуточку легче, стоит уменьшить количество переездов. Так, график проживания, при котором ребёнок неделю находится у мамы, а неделю у папы — плохая идея. С детьми о разводе следует говорить открыто и объяснить им все причины, кроме того всей семьёй стоит сходить на терапию.