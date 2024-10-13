Юрист назвал способ получить алименты, не подавая на развод

Многие родители не знают, что алименты можно получить не только после развода. Согласно статье 80 Семейного кодекса России, мать и отец обязаны содержать своих несовершеннолетних детей несмотря на то, в браке они или нет. Об этом рассказал «Газете.ru» доктор юридических наук, профессор Вадим Виноградов.

По его словам, супруги сами могут договориться о необходимых выплатах на содержание ребёнка и заверить соглашение у нотариуса. В случае спорных ситуаций следует идти в суд. Причём выплачивать алименты должен как мужчина, так и женщина. Юрист добавил, что даже если родители фактически проживают раздельно, но всё ещё состоят в браке, право на взыскание алиментов сохраняется. Это особенно актуально, если один из супругов уезжает жить в другой город или страну.

«Для взыскания алиментов в браке необходимо обратиться в суд с исковым заявлением. В заявлении указывают основания для взыскания алиментов и предоставляют документы, подтверждающие родство и супружество (свидетельство о рождении ребёнка, свидетельство о браке), а также финансовое положение родителей. При этом родитель, подающий на алименты, должен предъявить доказательства, что второй родитель не выполняет свои обязательства по отношению к ребёнку», — объяснил эксперт.

Обычно отец или мать должны выплачивать четверть своего дохода на одного ребёнка, треть — на двух и половину — на трёх и более. В случае если у супруга нет постоянного дохода, суд может установить фиксированную сумму, ориентируясь на прожиточный минимум. Если один из родителей нетрудоспособен и нуждается в помощи, он так же, как и ребёнок, может рассчитывать на алименты.