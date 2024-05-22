В России создадут открытый чёрный список недобросовестных алиментщиков
Совфед одобрил закон об открытом реестре должников по алиментам
Совет Федерации на заседании в среду, 22 мая, одобрил закон об открытом реестре должников по алиментам. Изменения вносятся в закон "Об исполнительном производстве". После включения гражданина в этот реестр информация о нём будет находиться в открытом доступе до тех пор, пока он полностью не погасит долг.
В соответствии с документом, в этот реестр войдут сведения об алиментщиках, привлечённых к административной или уголовной ответственности за неуплату средств на содержание своих детей. Также в нём будут содержаться данные о неплательщиках алиментов, объявленных судебными приставами в розыск.
О внесении в чёрный список алиментщика-должника оповестят в течение суток. По словам авторов инициативы, закон направлен на защиту прав несовершеннолетних. По мнению законодателей, необходимо создавать условия, чтобы отцы, "как бы они ни относились к бывшим жёнам, не бегали от своих детей".
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