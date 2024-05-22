В России создадут открытый чёрный список недобросовестных алиментщиков

Совет Федерации на заседании в среду, 22 мая, одобрил закон об открытом реестре должников по алиментам. Изменения вносятся в закон "Об исполнительном производстве". После включения гражданина в этот реестр информация о нём будет находиться в открытом доступе до тех пор, пока он полностью не погасит долг.

В соответствии с документом, в этот реестр войдут сведения об алиментщиках, привлечённых к административной или уголовной ответственности за неуплату средств на содержание своих детей. Также в нём будут содержаться данные о неплательщиках алиментов, объявленных судебными приставами в розыск.