Экономист рассказал, почему алименты в России нужно увеличить в 8 раз

Средний размер алиментов в России составляет пять тысяч рублей, при этом средняя зарплата россиянина приближается к 100 тысячам. Директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец рассказал, почему размер выплаты необходимо увеличить до 30-40 тысяч рублей в месяц, передаёт 360.ru.

«Увеличение алиментов — это не для сохранения брака, это для детей. <…> Когда мы говорим об алиментах, о проблеме возмещения с точки расторжения брака, то, конечно же, главная цель — это защита детей. Дети не должны страдать от ошибок своих родителей», — объяснил экономист в разговоре с 360.ru.