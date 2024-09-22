Экономист рассказал, почему алименты в России нужно увеличить в 8 раз
Экономист Зубец призвал увеличить размер алиментов в России для защиты детей
Средний размер алиментов в России составляет пять тысяч рублей, при этом средняя зарплата россиянина приближается к 100 тысячам. Директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец рассказал, почему размер выплаты необходимо увеличить до 30-40 тысяч рублей в месяц, передаёт 360.ru.
«Увеличение алиментов — это не для сохранения брака, это для детей. <…> Когда мы говорим об алиментах, о проблеме возмещения с точки расторжения брака, то, конечно же, главная цель — это защита детей. Дети не должны страдать от ошибок своих родителей», — объяснил экономист в разговоре с 360.ru.
Пока размер алиментов пытаются повысить до нескольких десятков тысяч рублей, дочь олигарха Гайнутдинова потребовала с него миллиард рублей невыплаченных средств. За всё время богач-отец отправил только две выплаты размерами 120 и 300 рублей. Также большую сумму денег задолжала своей 14-летней дочери женщина из Пермского края. Чтобы не попасться судебным приставам, женщина прорыла под землёй потайной вход в дом.
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