Дочь олигарха Гайнутдинова требует с него миллиард невыплаченных алиментов

Дочь олигарха Гайнутдинова потребовала с него миллиард рублей алиментов. Меценат и "человек года – 2021" подал на банкротство, чтобы не платить долг. По сумме алиментов эта история может стать второй после развода Романа Абрамовича, пишет SHOT.

Марс Гайнутдинов и его дочь Татьяна. Коллаж © izborsk-club.ru / SHOT

Дочь бизнесмена Татьяна Гайнутдинова родилась в 1995 году в Челябинске, когда Марс Гайнутдинов был ещё рядовым менеджером. Он жил в гражданском браке с Галиной Заболуевой, но недолго. Женщина ушла от него, когда дочке было четыре месяца, и потребовала с бывшего алименты через суд.

Как рассказал телеграм-каналу адвокат девушки, в 96-м через приставов её мать получила только две выплаты — 120 и 300 рублей. Остальные попытки добиться денег ни к чему не привели. Гайнутдинов поднялся до влиятельного бизнесмена, и приставы говорили, что не хотят с ними связываться.

Когда Татьяна повзрослела, она узнала, что всё это время её богатенький папочка не платил алименты. Она сама обратилась с иском в суд Самары. Алименты требует с 1996-го по 2013 год: изначальная сумма — 19 млн рублей + проценты и инфляция. Итого: 1,033 миллиарда рублей.

Ранее Гайнутдинов занимал пост АО "Ямалдорстрой", его дважды признавали "человеком года" за развитие Севера. Совпадение или нет, но предприниматель подал в суд на признание себя банкротом. Сам он, по словам представителя Татьяны, ещё два года назад уехал из России в Саудовскую Аравию. После того как руководство "Ямалдорстроя" заподозрили в уклонении от налогов, продал акции компании и переписал имущество на других своих детей (их около 10). По документам в РФ у него ничего не осталось.