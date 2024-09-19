Юрист рассказала о тонкостях развода при наличии детей и совместного имущества

При расторжении брака россияне чаще всего обращаются в суд для решения разногласий по поводу алиментов и определения места жительства детей. Об этом заявила юрист Анастасия Чумак в беседе с RG.ru.

«Если они сами не могут договориться о размере алиментов, то их определит суд. На одного ребёнка назначается четверть дохода родителя, на двух — треть, на трёх и более — половина доходов. В исключительных случаях суд устанавливает фиксированную сумму алиментов», — добавила эксперт.

Совместно нажитое имущество также делится через суд поровну. При наличии детей за ними остаётся доля недвижимости с учётом использования маткапитала. Также бывшие супруги нередко обращаются в суд по вопросам раздела бизнеса. Ещё одним поводом для судебных тяжб может стать питомец.

«Не все суды рассматривают домашних животных как имущество, так что их судьба зачастую зависит от того, кто больше заботился о них. В России через суд порядок посещения животного определить невозможно. Такая практика есть в других странах. При определённых условиях супруг, который остаётся без животного, может получить денежную компенсацию. Для этого нужно будет установить стоимость питомца», — объяснила Чумак.