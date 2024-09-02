Горе-мать из Пермского края решила укрыться от уплаты алиментов под землёй

Жительница Пермского края прорыла под землёй потайной вход в дом, чтобы не попасться в руки судебным приставам. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП.

В ведомстве рассказали, что жительница Кочевского района задолжала алиментов на 14-летнюю дочь суммой более 150 тысяч рублей. За уклонение от уплаты её уже судили и привлекали к административной ответственности. Женщина не хотела и устраиваться на работу, она игнорировала иски, поэтому на неё завели уголовку. Приставы решили проведать горе-мать по месту жительства, но обнаружили лишь запертый на замок дом. Во время обхода сотрудники службы заметили её торчащую из-под земли голову. Как оказалось, женщина копала лаз.

«Женщина поначалу не замечала невольных свидетелей и продолжала сосредоточенно увеличивать свой потайной лаз. Прервала свою бурную деятельность она только после того, как сотрудники службы представились», — говорится в сообщении.

Сотрудники ФССП вызволили её из траншеи и вручили документы, а также предупредили, что ей грозит реальный тюремный срок из-за задолженности.