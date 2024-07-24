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24 июля, 12:36

Госдума приняла закон о праве приставов применять силу, спецсредства и оружие

Судебные приставы. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jonas Petrovas

Судебные приставы. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jonas Petrovas

Госдума приняла законопроект о наделении сотрудников Федеральной службы судебных приставов (ФССП) применять силу, специальные средства и оружие. Документ дополняет закон "Об органах принудительного исполнения РФ".

Применить нормы можно будет лишь в некоторых случаях, причём приставы обязаны проходить спецподготовку и периодическую, не реже раза в год, проверку на пригодность. Ранее подобное было разрешено лишь сотрудникам, работающим в судах.

Также сотрудники ФССП смогут использовать аудио-, фото- и видеоустройства для фиксации обстоятельств совершения преступлений и административных правонарушений, в том числе в общественных местах, судах, зданиях ФССП и для фиксирования собственных действий.

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Напомним, соответствующий законопроект был внесён в Госдуму в апреле. Предполагалось, что среди спецсредств, доступных приставам, будут резиновые дубинки, наручники, перцовые баллончики и электрошокеры. А перед применением силы требовалось предупредить человека.

Матвей Константинов
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