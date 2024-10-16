Сначала к психологу: В Госдуме рассказали о новой процедуре развода через суд

В Госдуме рассматривается законопроект, согласно которому суды перед расторжением брака будут обязаны направить супругов на консультацию к психологу. Один из авторов инициативы, депутат Игорь Антропенко уверен, что данная мера может помочь сохранить семьи.

«По опросам ВЦИОМ, среди причин разводов 15% респондентов называют отсутствие взаимопонимания. Часто расходятся молодые люди, импульсивные, бывает, им даже не с кем посоветоваться. И здесь мы видим большой потенциал работы семейного психолога», — отметил парламентарий в беседе с URA.ru.

Парламентарий подчеркнул, что законопроект будет оправдан, если поможет сохранить семью хотя бы в 5-10% случаев. К слову, сегодня суд вправе, но не обязан давать супругам время не примирение. В документе же прописано, что консультация психолога станет обязательной, если муж или жена не согласны с разводом или у пары есть несовершеннолетние дети.