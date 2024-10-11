Пандемия сорвала маски: Названы главные причины разводов

Чаще всего россияне разводятся в феврале-марте, рассказала юрист Евгения Данилова. Не исключено, что это связано с продолжительными праздниками, в ходе которых пары дольше остаются друг с другом. Косвенно эту теорию подтверждает статистика в период пандемии коронавируса, фактически сорвавшей маски с людей.

«Во времена пандемии число разводов существенно возросло, поскольку людям пришлось оставаться дома в течение продолжительного времени, и многие стали лучше узнавать друг друга, что привело к пересмотру некоторых межличностных отношений и, как следствие, к разрушению многих семей», — отметила эксперт.

Она также подчеркнула в интервью «Газете.ru», что некоторые пары расходятся, потому что решение о браке приняли импульсивно. Кстати, причиной распада семьи может быть рождение ребёнка. Разводятся супруги и из-за финансовых проблем, обмана или измены, неготовности делить жильё с другими родственниками, алкоголизма и другим бесчисленным причинам.