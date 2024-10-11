Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Посещая сайт life.ru, Вы соглашаетесь с приложенной Политикой обработки Персональных данных и с использованием файлов cookie, указанных в данной Политике.
Ок
11 октября, 15:55

Пандемия сорвала маски: Названы главные причины разводов

Юрист Данилова заявила, что россияне чаще разводятся в феврале-марте

Чаще всего россияне разводятся в феврале-марте, рассказала юрист Евгения Данилова. Не исключено, что это связано с продолжительными праздниками, в ходе которых пары дольше остаются друг с другом. Косвенно эту теорию подтверждает статистика в период пандемии коронавируса, фактически сорвавшей маски с людей.

«Во времена пандемии число разводов существенно возросло, поскольку людям пришлось оставаться дома в течение продолжительного времени, и многие стали лучше узнавать друг друга, что привело к пересмотру некоторых межличностных отношений и, как следствие, к разрушению многих семей», — отметила эксперт.

Она также подчеркнула в интервью «Газете.ru», что некоторые пары расходятся, потому что решение о браке приняли импульсивно. Кстати, причиной распада семьи может быть рождение ребёнка. Разводятся супруги и из-за финансовых проблем, обмана или измены, неготовности делить жильё с другими родственниками, алкоголизма и другим бесчисленным причинам.

Любить надо, а не дурковать: Читатели Life.ru не оценили повышение пошлин на развод
Любить надо, а не дурковать: Читатели Life.ru не оценили повышение пошлин на развод

Ранее психолог дала россиянам советы по сохранению семьи. Эксперт подчеркнула, что для долгого и счастливого брака важно взаимопонимание между супругами.

Обложка ©

freepik

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Социальные проблемы
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров