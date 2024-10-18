Квадроберам снять хвосты! Западных зумеров захватил тренд с танцем мусора, на очереди российские
Психолог Самбурский: Квадроберов скоро вытеснят люди – подражатели мусора
В западном сегменте соцсетей стали появляться видеоролики, в которых люди подражают мусору на улице. В частности, блогеры подражают картону, мешкам от мусора и отходам. Хоть и пока тренд распространяется за пределами России, но, вероятно, российским квадроберам скоро придётся потесниться, рассказал в беседе с Life.ru клинический психолог Станислав Самбурский.
На Западе стало модным ассоциировать себя с мусором и отходами. Видео © Tiktok / Littered Movements
Как отметил специалист, традиционно новинки увлекают молодёжь, которая хочет чего-то нового и уникального. Кстати, именно подростки наиболее склонны к неофилии — желанию получать новые необычные впечатления. Самбурский не исключает, что новое странное увлечение западных блогеров перейдёт на российских зумеров, ведь «социальное подражание лежит в основе развития новых трендов».
Скакать на деревянной лошадке или носить лисий хвост уже почти банальность: никаких восхищённых взглядов, никаких вопросов, никакого удивления. Люди понимают, что тренд себя изжил, стал скучным.
С точки зрения психологии, по словам эксперта, подражание мусору может служить способом снять стресс и напряжение. Люди, которые занимаются чем-то абсурдным и самоиронизируют таким способом справляются с повседневными проблемами. Вдобавок в новом тренде, продолжил психолог, необходимо проявить креативность, поскольку найти такой мусор, движение которого ты можешь повторить, задача не из лёгких.
«На текущий момент в этом тренде можно выделить множество позитивных аспектов: развитие креативности, снижение стресса и возможность почувствовать принадлежность к группе. Главное, чтобы эта игра не отвлекала участников от их истинных ценностей. Отдохнули, развлеклись, сняли стресс и пошли жить свою счастливую жизнь дальше», — резюмировал Самбурский.
А ранее Life.ru рассказывал об учителе-квадробере из Красноярска. По рассказам учеников, во время уроков педагог прыгал как заяц посреди класса, ходил по партам, гавкал, а иногда читал рэп. С таким подходом физик работал примерно год, но недавно уволился ради частного репетиторства. Тем временем депутаты Госдумы разрабатывают законопроект, который закрепит меры контроля над этим видом деятельности.
Tiktok / Littered Movements