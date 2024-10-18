Квадроберам снять хвосты! Западных зумеров захватил тренд с танцем мусора, на очереди российские

В западном сегменте соцсетей стали появляться видеоролики, в которых люди подражают мусору на улице. В частности, блогеры подражают картону, мешкам от мусора и отходам. Хоть и пока тренд распространяется за пределами России, но, вероятно, российским квадроберам скоро придётся потесниться, рассказал в беседе с Life.ru клинический психолог Станислав Самбурский.

На Западе стало модным ассоциировать себя с мусором и отходами. Видео © Tiktok / Littered Movements

Как отметил специалист, традиционно новинки увлекают молодёжь, которая хочет чего-то нового и уникального. Кстати, именно подростки наиболее склонны к неофилии — желанию получать новые необычные впечатления. Самбурский не исключает, что новое странное увлечение западных блогеров перейдёт на российских зумеров, ведь «социальное подражание лежит в основе развития новых трендов».

Скакать на деревянной лошадке или носить лисий хвост уже почти банальность: никаких восхищённых взглядов, никаких вопросов, никакого удивления. Люди понимают, что тренд себя изжил, стал скучным. Станислав Самбурский Клинический психолог

С точки зрения психологии, по словам эксперта, подражание мусору может служить способом снять стресс и напряжение. Люди, которые занимаются чем-то абсурдным и самоиронизируют таким способом справляются с повседневными проблемами. Вдобавок в новом тренде, продолжил психолог, необходимо проявить креативность, поскольку найти такой мусор, движение которого ты можешь повторить, задача не из лёгких.

«На текущий момент в этом тренде можно выделить множество позитивных аспектов: развитие креативности, снижение стресса и возможность почувствовать принадлежность к группе. Главное, чтобы эта игра не отвлекала участников от их истинных ценностей. Отдохнули, развлеклись, сняли стресс и пошли жить свою счастливую жизнь дальше», — резюмировал Самбурский.