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18 октября, 07:32

«Гав! Гав!»: Квадробер-переросток целый год преподавал физику в Краноярске, прыгая и читая рэп

Физик-квадробер из Красноярска преподавал физику старшим классам на четвереньках

Физик-квадробер завёлся в красноярской школе. Учитель-собачка на четвереньках преподавал старшеклассникам физику. На видео SHOT — выходки преподавателя.

Учитель физики из Красноярска провёл урок старшеклассникам на четвереньках. Фото © SHOT

Учитель физики из Красноярска провёл урок старшеклассникам на четвереньках. Фото © SHOT

Гавкающий и бегающий на лапках Виктор Николаевич поселился в 147-й школе Красноярска. По рассказам учеников, во время уроков Доктор Панадол — как его прозвали ребята — прыгал как заяц посреди класса, ходил по партам, гавкал, а иногда читал рэп.

Учитель физики из Красноярска провёл урок старшеклассникам на четвереньках. Видео © SHOT

«Гав! Гав!», — не стесняется мужчина на видео.

По словам директора школы, такие перформансы — это специальные физминутки. Почему необходимо гавкать — не уточняется. С таким нестандартным подходом Виктор Николаевич отработал примерно год. Школота веселье одобряла. Но недавно учитель уволился по собственному желанию. Стал частным репетитором.

В Башкирии 24-летний финансист и 29-летний электромонтажёр создали общество квадроберов
В Башкирии 24-летний финансист и 29-летний электромонтажёр создали общество квадроберов

А ранее Life.ru сообщал, что депутат Госдумы Александр Толмачёв заявил, что квадроберы закончат свою деятельность зимой. Тем временем парламентарии разрабатывают законопроект, который закрепит меры контроля над этим видом деятельности.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Мария Любицкая
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