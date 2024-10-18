«Гав! Гав!»: Квадробер-переросток целый год преподавал физику в Краноярске, прыгая и читая рэп

Физик-квадробер завёлся в красноярской школе. Учитель-собачка на четвереньках преподавал старшеклассникам физику. На видео SHOT — выходки преподавателя.

Учитель физики из Красноярска провёл урок старшеклассникам на четвереньках. Фото © SHOT

Гавкающий и бегающий на лапках Виктор Николаевич поселился в 147-й школе Красноярска. По рассказам учеников, во время уроков Доктор Панадол — как его прозвали ребята — прыгал как заяц посреди класса, ходил по партам, гавкал, а иногда читал рэп.

Учитель физики из Красноярска провёл урок старшеклассникам на четвереньках. Видео © SHOT

«Гав! Гав!», — не стесняется мужчина на видео.