«Гав! Гав!»: Квадробер-переросток целый год преподавал физику в Краноярске, прыгая и читая рэп
Физик-квадробер из Красноярска преподавал физику старшим классам на четвереньках
Физик-квадробер завёлся в красноярской школе. Учитель-собачка на четвереньках преподавал старшеклассникам физику. На видео SHOT — выходки преподавателя.
Учитель физики из Красноярска провёл урок старшеклассникам на четвереньках. Фото © SHOT
Гавкающий и бегающий на лапках Виктор Николаевич поселился в 147-й школе Красноярска. По рассказам учеников, во время уроков Доктор Панадол — как его прозвали ребята — прыгал как заяц посреди класса, ходил по партам, гавкал, а иногда читал рэп.
Учитель физики из Красноярска провёл урок старшеклассникам на четвереньках. Видео © SHOT
«Гав! Гав!», — не стесняется мужчина на видео.
По словам директора школы, такие перформансы — это специальные физминутки. Почему необходимо гавкать — не уточняется. С таким нестандартным подходом Виктор Николаевич отработал примерно год. Школота веселье одобряла. Но недавно учитель уволился по собственному желанию. Стал частным репетитором.
А ранее Life.ru сообщал, что депутат Госдумы Александр Толмачёв заявил, что квадроберы закончат свою деятельность зимой. Тем временем парламентарии разрабатывают законопроект, который закрепит меры контроля над этим видом деятельности.
Telegram / SHOT