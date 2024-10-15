Госдума может взять контроль над квадробингом
Депутат Денис Майданов: Госдума работает над законом о контроле квадробинга
Ребёнок резвится в костюме животного. Фото © Shuttersotck / FOTODOM / Melnikov Dmitriy
Депутаты Госдумы разрабатывают законопроект, который закрепит меры контроля над квадробингом, не представляющим никакой полезности для детей и общества. Об этом в беседе с ТАСС сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре, заслуженный артист России, организатор проекта «Всероссийский День отца» Денис Майданов.
«Cначала это казалось игрой, но потом, когда дети начали это воспринимать как свой образ жизни, это уже не игрушки. Для меня очевидно, что квадробинг не полезен. Для наших детей есть куча других способов себя занять», — считает Майданов.
Певец подчеркнул, что сейчас в Госдуме действительно готовят соответствующий законопроект.
Ранее академик Российской академии наук Геннадий Онищенко заявил, что проверять на вменяемость нужно не детей-квадроберов, а их родителей, которые покупают им поводки, домики для животных и выгуливают, как собак. Вступилась за молодёжь и певица Лолита Милявская, заявившая, что в аномалию превратить сейчас можно любое занятие.