Госдума может взять контроль над квадробингом

Депутаты Госдумы разрабатывают законопроект, который закрепит меры контроля над квадробингом, не представляющим никакой полезности для детей и общества. Об этом в беседе с ТАСС сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре, заслуженный артист России, организатор проекта «Всероссийский День отца» Денис Майданов.

«Cначала это казалось игрой, но потом, когда дети начали это воспринимать как свой образ жизни, это уже не игрушки. Для меня очевидно, что квадробинг не полезен. Для наших детей есть куча других способов себя занять», — считает Майданов.