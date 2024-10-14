Онищенко вступился за детей-квадроберов, но призвал проверить головы их мам
Онищенко: Квадробинг точно нельзя называть психиатрическим заболеванием
Нельзя говорить о квадробинге как о психиатрическом заболевании, однако само направление необходимо подвергнуть детальному анализу. Такое мнение высказал академик Российской академии наук, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в ходе видеомоста на тему «Биобезопасность стран ЕАЭС» в международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня».
«Сказать, что это психиатрическое заболевание, я точно говорю, что это нет. Но! Но если это факт, когда мама ведёт на поводке ребёнка, то с мамой надо разбираться. Скорее всего, у неё психиатрия какая-то. Потакать таким вещам, так унижать своё дитя, наверное, я бы не стал. Давайте поизучаем», — предложил Онищенко.
Онищенко говорит о случае в Омске, где заметили мать, которая выгуливала на поводке свою дочь-квадробера, пока рядом прыгала и наслаждалась полной свободой перемещения их собака. Споры о том, чем же является на самом деле новое молодёжное хобби, не утихают до сих пор. К примеру, ранее священник РПЦ разглядел, что это занятие готовит детей к принятию ЛГБТ-идеологии*, поскольку таким образом либеральные вдохновители хотят заманить молодёжь в субкультуры фурри и терианов. В Госдуме мнения разделились. Некоторые депутаты говорят, что за подобное нужно лишать родительских прав, а другие утверждают, что детям можно позволить заниматься квадробингом, если новое хобби не вредит их здоровью и нравственности.
* Организация признана экстремистской и запрещена в России.
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