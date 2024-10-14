Онищенко вступился за детей-квадроберов, но призвал проверить головы их мам

Нельзя говорить о квадробинге как о психиатрическом заболевании, однако само направление необходимо подвергнуть детальному анализу. Такое мнение высказал академик Российской академии наук, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в ходе видеомоста на тему «Биобезопасность стран ЕАЭС» в международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня».

«Сказать, что это психиатрическое заболевание, я точно говорю, что это нет. Но! Но если это факт, когда мама ведёт на поводке ребёнка, то с мамой надо разбираться. Скорее всего, у неё психиатрия какая-то. Потакать таким вещам, так унижать своё дитя, наверное, я бы не стал. Давайте поизучаем», — предложил Онищенко.