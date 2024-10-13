Священник нашёл связь между квадроберами и ЛГБТ*

В Русской православной церкви (РПЦ) заявили, что квадробинг тесно связан с ЛГБТ*. По словам председателя Патриаршей комиссии Русской православной церкви по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерея Фёдора Лукьянова, дети с кошачьими хвостами и ушами стали настоящей субкультурой.

«Квадробинг — это не детская игра или спорт, а субкультура, предполагающая поиск в себе альтернативной идентичности, опасная социальная технология, психологически готовящая ребёнка к принятию антиценностей, в том числе множественности гендеров и ЛГБТ*», — заявил священник в беседе с РИА «Новости».

По его словам, квадробинг создали для того, чтобы заманить молодёжь в субкультуры фурри и терианов, созданных ЛГБТ*-сообществом для «перепрошивки» молодёжи. Лукьянов также назвал распространённым явлением педофилию, которое идёт наравне с квадробингом.

«В итоге создаётся замкнутая извращённая социальная среда, где можно без страха выражать свою новую идентичность. А за этим, как мы видим на примере стран Запада, идёт защита прав и борьба с дискриминацией, противопоставление традиционному социуму», — высказался священник.

Ранее за квадроберов вступилась певица Лолита Мелявская. Она отметила, что надо уметь видеть разницу в данном виде спорта и аномалии. Она также напомнила, что такие кошечки существовали ещё при коммунистах.