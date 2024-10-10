Песков: Тема квадробинга не представляет интереса для Кремля

Тема квадробинга не представляет интереса для обсуждений в Кремле. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время ежедневного брифинга.

Ранее данную тему поднимал представитель МИД РФ Сергей Лавров во время встречи с главой МИД Армении Араратом Мирзояном и послом Еревана в России Гургеном Арсеняном. Позднее появилась информация, что в Госдуме призвали лишать родительских прав на детей-квадроберов. В нижней палате парламента считают, что в России с её приоритетом на институт традиционной семьи существование данного движения неприемлемо.