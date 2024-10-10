Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Посещая сайт life.ru, Вы соглашаетесь с приложенной Политикой обработки Персональных данных и с использованием файлов cookie, указанных в данной Политике.
Ок
10 октября, 09:25

Песков: Тема квадробинга не представляет интереса для Кремля

Тема квадробинга не представляет интереса для обсуждений в Кремле. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время ежедневного брифинга.

«Мы старательно держим эту тему за пределами нашей повестки дня», — ответил он на заданный вопрос.

«В маске они разрешают себе всё»: Психолог Степанова объяснила, почему дети хотят быть квадроберами
«В маске они разрешают себе всё»: Психолог Степанова объяснила, почему дети хотят быть квадроберами

Ранее данную тему поднимал представитель МИД РФ Сергей Лавров во время встречи с главой МИД Армении Араратом Мирзояном и послом Еревана в России Гургеном Арсеняном. Позднее появилась информация, что в Госдуме призвали лишать родительских прав на детей-квадроберов. В нижней палате парламента считают, что в России с её приоритетом на институт традиционной семьи существование данного движения неприемлемо.

Обложка ©

Life.ru

Александр Юнашев
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров