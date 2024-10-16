Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Посещая сайт life.ru, Вы соглашаетесь с приложенной Политикой обработки Персональных данных и с использованием файлов cookie, указанных в данной Политике.
Ок
16 октября, 11:36

Овощи, молоко и сыр: В петербургском кафе появилось меню для квадроберов, но никто из них не пришёл

«Подъём»: В петербургское кафе с меню для квадроберов не пришёл ни один квадробер

В петербургском бистро появилось отдельное меню для квадроберов. Как рассказали в самом заведении, хвостатых и ушастых посетителей бесплатно угостят овощными палочками, сыром и колбасой. Из напитков — молоко или вода на выбор. Правда, пока в бистро так и не пришёл ни один квадробер.

Как сообщает издание «Подъём», меню для квадроберов появилось пару дней назад. Представители заведения отметили, что не видят в молодёжном движении «ничего дурного». Также они не боятся негативных реакций со стороны общественности.

«Мы же считаем, что это такое же игровое движение, как и остальные. В детстве у многих были маски зверей, которые носили в детском саду, и в этом нет ничего дурного. <...> И нет, мы не опасаемся», — поделились с журналистами в заведении.

Ранее на маркетплейсах появился «корм для квадроберов» — так бизнесмены отреагировали на популярную нынче тему. В Госдуме возмутились продажей такого товара.

Почти половина россиян не знает, кто такие квадроберы. А те, кто знает, не хотят с ними встречаться
Почти половина россиян не знает, кто такие квадроберы. А те, кто знает, не хотят с ними встречаться
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / sergey kolesnikov

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Общество
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров