Овощи, молоко и сыр: В петербургском кафе появилось меню для квадроберов, но никто из них не пришёл

В петербургском бистро появилось отдельное меню для квадроберов. Как рассказали в самом заведении, хвостатых и ушастых посетителей бесплатно угостят овощными палочками, сыром и колбасой. Из напитков — молоко или вода на выбор. Правда, пока в бистро так и не пришёл ни один квадробер.

Как сообщает издание «Подъём», меню для квадроберов появилось пару дней назад. Представители заведения отметили, что не видят в молодёжном движении «ничего дурного». Также они не боятся негативных реакций со стороны общественности.