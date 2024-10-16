Овощи, молоко и сыр: В петербургском кафе появилось меню для квадроберов, но никто из них не пришёл
«Подъём»: В петербургское кафе с меню для квадроберов не пришёл ни один квадробер
В петербургском бистро появилось отдельное меню для квадроберов. Как рассказали в самом заведении, хвостатых и ушастых посетителей бесплатно угостят овощными палочками, сыром и колбасой. Из напитков — молоко или вода на выбор. Правда, пока в бистро так и не пришёл ни один квадробер.
Как сообщает издание «Подъём», меню для квадроберов появилось пару дней назад. Представители заведения отметили, что не видят в молодёжном движении «ничего дурного». Также они не боятся негативных реакций со стороны общественности.
«Мы же считаем, что это такое же игровое движение, как и остальные. В детстве у многих были маски зверей, которые носили в детском саду, и в этом нет ничего дурного. <...> И нет, мы не опасаемся», — поделились с журналистами в заведении.
Ранее на маркетплейсах появился «корм для квадроберов» — так бизнесмены отреагировали на популярную нынче тему. В Госдуме возмутились продажей такого товара.
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