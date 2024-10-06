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6 октября, 12:00

Какие привычки СССР внедрил в головы людей, а теперь мы за это расплачиваемся страдая

Совок распался, а привычки остались. Советская идеология настолько сильно проникла в сознание людей, что даже спустя десятки лет от неё не могут избавиться.

Не секрет, что время идёт, а ценности и привычки меняются. Вот только тем, кто большую часть жизни прожил в СССР, очень сложно перестроиться на новый лад. Дело в том, что в Советском Союзе умели тонко, но чётко воздействовать на сознание людей, внушая идеологические стандарты и правила жизни. Тогда это считалось абсолютно нормальным, но через десятилетия после распада Союза выяснилось, что его бывшие граждане испытывают немало трудностей в современном обществе из-за старых привычек. В этой статье Life.ru расскажет, что СССР вбил в головы людей, а теперь они страдают.

Культ еды и поклонение желудку

Почему в СССР люди покупали еду с запасом. Фото © ТАСС / Виктор Великжанин

Почему в СССР люди покупали еду с запасом. Фото © ТАСС / Виктор Великжанин

В Советском Союзе сложился своеобразный культ еды. А всё из-за того, что периодически возникали перебои с поставками продовольствия, что вызывало ажиотаж и очереди за самыми простыми продуктами. Это формировало отношение к еде как к ценному ресурсу. Советская пропаганда также всячески рекламировала достижения в сфере сельского хозяйства и пищевой промышленности, создавая образ страны изобилия. Это усиливало значимость еды в общественном сознании. Поэтому и сегодня наши мамы и бабушки не могут спокойно пропускать обед или завтрак, а тем более выкидывать недоеденные продукты.

Привычка всё разнюхивать и делиться сплетнями

В Советском Союзе о терпимости и толерантности почти никто не слышал. В то время считали, что, если человек живёт не по правилам общества, с ним что-то не так. Ярлыки вешались на каждом шагу: тунеядец, проститутка, шпион и так далее. Причём осуждали в то время не только бабушки на лавочках, но и все, кому не лень. Особенно сильное давление на общество оказывала политическая партия, которая порой могла раскопать всю жизнь и вывернуть душу неугодного гражданина наизнанку. К сожалению, в наше время многие люди так и не смогли отвыкнуть от этого и зачастую принимаются осуждать человека, ничего о нём не зная.

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Делать из квартиры склад

В СССР дома часто ходили в старой одежде, потому что выбрасывать было жалко. Фото © ТАСС / Владимир Веленгурин

В СССР дома часто ходили в старой одежде, потому что выбрасывать было жалко. Фото © ТАСС / Владимир Веленгурин

Люди в СССР старались запастись всем на непредвиденный случай. Порой в дом приносили настоящий хлам, который, допустим, мог отдать сосед. Тогда искренне верили, что пригодиться в жизни может всё, особенно если это досталось бесплатно. Надо брать! Из-за этой привычки большинство советских квартир были похожи на склады. Хранили всё: банки, старые газеты, поломанные игрушки, дырявые вещи и даже пакеты. Сейчас общество всё больше обращает внимание на разумное потребление и старается ограничивать количество вещей в доме, однако некоторые так и продолжают запасаться на чёрный день и жить с хламом.

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Иметь везде «своих» людей

Почему в СССР так любили давать всем взятки. Фото © ТАСС / Сергей Метелица

Почему в СССР так любили давать всем взятки. Фото © ТАСС / Сергей Метелица

В советское время сложилась особая система неформальных отношений, когда люди стремились иметь «своего» человека в различных сферах — от медицины до торговли. Это было связано с постоянным дефицитом товаров и услуг в стране. Чтобы получить доступ к редким продуктам, медицинским услугам или другим благам, советские граждане старались наладить личные связи с продавцами, врачами и другими специалистами. В обмен на эти «услуги» они делали небольшие подношения — колбасу, конфеты, духи. Это считалось нормальной практикой, поскольку помогало решать повседневные проблемы в условиях хронического дефицита. Более того, такие «мелкие взятки» воспринимались как вполне приемлемый способ оплаты.

Россия — непосредственный преемник СССР, поэтому нам приходится принимать не только великие достижения этого государства, но и его ошибки. Самое главное, чтобы каждое поколение было терпимее друг к другу и не пыталось кого-то осуждать, ведь все мы росли в разное время и воспитывались тоже по-разному. Ранее Life.ru рассказал о том, почему советская система воспитания лучшая в мире и чего так не хватает современной.

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Коллаж © Life.ru. Фото © ТАСС / Степан Губский, © Freepik

Дана Третьякова
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