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6 октября, 11:30

При тушении торговой базы в Каспийске пострадали трое пожарных

При тушении торговой базы «Пир» в Каспийске пострадали трое спасателей — они надышались угарным газом. Об этом сообщает SHOT.

Пожар на торговой базе в Каспийске. Видео © Telegram / Каспийск 24

По данным телеграм-канала, одного пожарного в итоге госпитализировали с ожогами. Остальным пострадавшим медики оказали помощь на месте. Все спасатели являются сотрудниками 10-й пожарной части.

Тем временем пресс-служба МЧС сообщает, что пожар в Каспийске удалось локализовать на 700 квадратах. Также в ведомстве подтвердили данные о трёх пострадавших спасателях.

Как сообщал Life.ru, пожар в трёхэтажном торговом комплексе на Кирпичном шоссе начался около 12 часов. Предварительно, сначала загорелась бытовая техника, потом огонь перекинулся на оптовый магазин с мягкими игрушками. Также было известно об одном пострадавшем спасателе.

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Обложка ©

SHOT

Наталья Демьянова
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