При тушении торговой базы в Каспийске пострадали трое пожарных
При тушении торговой базы «Пир» в Каспийске пострадали трое спасателей — они надышались угарным газом. Об этом сообщает SHOT.
Пожар на торговой базе в Каспийске. Видео © Telegram / Каспийск 24
По данным телеграм-канала, одного пожарного в итоге госпитализировали с ожогами. Остальным пострадавшим медики оказали помощь на месте. Все спасатели являются сотрудниками 10-й пожарной части.
Тем временем пресс-служба МЧС сообщает, что пожар в Каспийске удалось локализовать на 700 квадратах. Также в ведомстве подтвердили данные о трёх пострадавших спасателях.
Как сообщал Life.ru, пожар в трёхэтажном торговом комплексе на Кирпичном шоссе начался около 12 часов. Предварительно, сначала загорелась бытовая техника, потом огонь перекинулся на оптовый магазин с мягкими игрушками. Также было известно об одном пострадавшем спасателе.