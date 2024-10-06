При тушении торговой базы в Каспийске пострадали трое пожарных

При тушении торговой базы «Пир» в Каспийске пострадали трое спасателей — они надышались угарным газом. Об этом сообщает SHOT.

Пожар на торговой базе в Каспийске. Видео © Telegram / Каспийск 24

По данным телеграм-канала, одного пожарного в итоге госпитализировали с ожогами. Остальным пострадавшим медики оказали помощь на месте. Все спасатели являются сотрудниками 10-й пожарной части.

Тем временем пресс-служба МЧС сообщает, что пожар в Каспийске удалось локализовать на 700 квадратах. Также в ведомстве подтвердили данные о трёх пострадавших спасателях.