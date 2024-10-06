Пожар на мусорке в Реутове перекинулся на автомобили и спалил их
В подмосковном Реутове три машины сгорели из-за пожара на мусорной свалке
В подмосковном Реутове произошёл пожар. Как стало известно Life.ru, огонь перекинулся с мусорной свалки на припаркованные автомобили и спалил их.
В Реутове три машины сгорели из-за пожара на мусорной свалке. Видео © Life.ru
По предварительным данным, пострадали как минимум три машины. На месте происшествия работают экстренные службы.
Ранее склад с тремя тысячами тонн гороха загорелся в Красноярском крае. К тушению пламени привлекли 16 специалистов и шесть единиц специальной техники.
Обложка ©
Life.ru