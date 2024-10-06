Пожар на мусорке в Реутове перекинулся на автомобили и спалил их

В подмосковном Реутове произошёл пожар. Как стало известно Life.ru, огонь перекинулся с мусорной свалки на припаркованные автомобили и спалил их.

В Реутове три машины сгорели из-за пожара на мусорной свалке. Видео © Life.ru

По предварительным данным, пострадали как минимум три машины. На месте происшествия работают экстренные службы.