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6 октября, 01:31

Пожар на мусорке в Реутове перекинулся на автомобили и спалил их

В подмосковном Реутове три машины сгорели из-за пожара на мусорной свалке

В подмосковном Реутове произошёл пожар. Как стало известно Life.ru, огонь перекинулся с мусорной свалки на припаркованные автомобили и спалил их.

В Реутове три машины сгорели из-за пожара на мусорной свалке. Видео © Life.ru

По предварительным данным, пострадали как минимум три машины. На месте происшествия работают экстренные службы.

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Life.ru

Анатолий Цейко
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