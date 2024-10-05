Виновники пожара в музыкальном театре в Хабаровске заключены в СИЗО
Пожар в здании музыкального театра в Хабаровске. Фото © Telegram / МЧС России
Хабаровские правоохранители заключили под стражу виновников пожара в краевом музыкальном театре, они подозреваются в нарушении техники безопасности во время работ в здании и организации незаконной миграции. Об этом сообщила пресс-служба регионального СледКома.
«Предварительно установлено, что в утреннее время 3 октября 2024 года рабочими подрядной организации проводился ремонт кровли здания. По версии следствия, проводя сварочные работы, один из рабочих допустил попадание искр на утеплитель, что привело к возгоранию и стремительному распространению пламени», — говорится в сообщении.
На данный момент правоохранительные органы проводят проверку для выяснения всех обстоятельств случившегося. Сейчас под стражей находится директор и начальник участка компании-подрядчика.
Напомним, здание музыкального театра на улице Карла Маркса в Хабаровске вспыхнуло утром 3 октября. Пламя бушевало по всей площади, культурная организация выгорела дотла. Прокуратура Хабаровского края проверит, как в здании соблюдались нормы безопасности, особенно в ходе проводимого ремонта. Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин пообещал, что театр восстановят.