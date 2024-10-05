Виновники пожара в музыкальном театре в Хабаровске заключены в СИЗО

Хабаровские правоохранители заключили под стражу виновников пожара в краевом музыкальном театре, они подозреваются в нарушении техники безопасности во время работ в здании и организации незаконной миграции. Об этом сообщила пресс-служба регионального СледКома.

«Предварительно установлено, что в утреннее время 3 октября 2024 года рабочими подрядной организации проводился ремонт кровли здания. По версии следствия, проводя сварочные работы, один из рабочих допустил попадание искр на утеплитель, что привело к возгоранию и стремительному распространению пламени», — говорится в сообщении.