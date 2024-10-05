Склад с тремя тоннами гороха полыхает в Красноярском крае

Сотрудники пожарной службы ликвидируют возгорание на гороховом складе в Красноярском крае. Там хранится три тонны продукции, к тушению пламени привлекли 16 специалистов и шесть единиц специальной техники, докладывает пресс-служба МЧС России.

«В хранилище — свыше 3000 тонн гороха. Менее чем за два часа пожар локализован на 2400 квадратах», — говорится в сообщении.