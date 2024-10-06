Мощный пожар охватил торговую базу в Дагестане, есть пострадавшие

В Каспийске произошёл пожар в здании торгового комплекса на площади 700 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Пожар произошёл на торговой базе в Дагестане. Видео © Telegram / МЧС России

«В Каспийске огонь охватил 700 квадратных метров второго этажа. На месте работают 39 специалистов и 13 единиц техники», — говорится в сообщении.

Как передаёт Mash, пожар произошёл на торговой базе «Пир» на Кирпичном шоссе. Там горят бытовая техника и оптовая точка мягких игрушек. Пострадали три человека, среди них — один пожарный. Двое человек попали в больницу с ожогами, а третий — с отравлением угарным газом.