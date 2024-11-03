10 лучших новых сериалов и фильмов осенью-2024 Что нового посмотреть этой осенью? Подборка ожидаемых сериалов и фильмов от Life.ru. 2 ноября, 21:25 «Кинопоиск» несколько раз переносил премьеру «Преступления и наказания © Кадр из фильма «Преступление и наказание», режиссёр Владимир Мирзоев, сценарист Анастасия Мирзоева / Kinopoisk

Другой человек

Рейтинг КП: 7.2 Премьера в России: 3 октября

Фильм Аарона Шимберга «Другой человек» — про актёра с нейрофиброматозом, редким наследственным заболеванием. Зарабатывает он съёмками в социальной рекламе, но мечтает о больших ролях и любви массового зрителя. А ещё в соседнюю квартиру заселяется драматургиня… Мужчина решается на радикальное врачебное вмешательство и полностью меняет свою внешность. Мечта о новом лице сбылась, но очень скоро случилось то, чего никто не ожидал.

Герой с редким заболеванием считает его своей главной проблемой © Кадр из фильма «Другой человек», режиссёр Аарон Шимберг, сценарист Аарон Шимберг / Kinopoisk

Ужасающий-3

Рейтинг КП: 6.3 Премьера в России: 10 октября

Не обойдём стороной и поклонников ужасов. Создатель слэшеров «Ужасающий» и «Ужасающий-2» Дэмиен Леоне знаменит своим мастерством уравновешивать ужас с искусной композицией. По словам Леоне, после финансового успеха второй части хоррора к нему обратилось несколько крупных студий, предложив вложиться в третью часть. Он всем отказал… и сам снял продолжение. Клоун Арт возвращается — полный решимости превратить праздник выживших в новый кошмар.

Клоун Арт находит выживших после резни, чтобы превратить их жизнь в кошмар © Кадр из фильма «Ужасающий-3», режиссёр Дэмиен Леоне, сценарист Дэмиен Леоне / Kinopoisk

Лихие

Рейтинг КП: 7.2 Премьера: 24 октября

Как вы догадались, речь пойдёт об эпохе девяностых в России. В основе сериала Юрия Быкова «Лихие» — воспоминания реального киллера Евгения Дёмина, который ещё подростком примкнул к бандитскому миру. На экране — настоящая война преступных группировок на Дальнем Востоке глазами одной семьи. Отец, а позже и сын становятся членами ОПГ. Криминальная жизнь имеет свои «плюшки», но за всё приходится платить.

«Лихие» пишут хронику семьи, разрушение которой началось в 1990-е и продолжается © Кадр из фильма «Лихие», режиссёр Юрий Быков, сценарист Олег Маловичко / Kinopoisk

Огниво

Рейтинг КП: 6.8 Премьера: 24 октября

Семейный фильм «Огниво» по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена рассказывает о приключениях солдата. Он по дороге домой случайно находит волшебное огниво и освобождает запертую в нём маленькую девочку Дашу, которую похитил и заколдовал злой Лиходей. Чтобы развеять чары, солдату придётся отправиться в опасное путешествие.

Главные роли в фильме исполнили актёры Роман Евдокимов, Ирина Старшенбаум, Антонина Бойко и Виталий Хаев. С премьеры прошло меньше недели, но лента уже возглавила рейтинг кинопроката, собрав за прошлые выходные 275 миллионов рублей.

«Огниво» стал лидером рейтинга самых популярных картин в кинопрокате в России и СНГ за минувшие выходные © Кадр из фильма «Огниво», режиссёр Александр Войтинский, сценаристы Александр Архипов, Ханс Кристиан Андерсен / Kinopoisk

Тогда. Сейчас. Потом.

Премьера: 25 октября

Совместная работа Тома Хэнкса, Робин Райт и режиссёра «Форреста Гампа» Роберта Земекиса. Пара меняет свой биологический возраст, а их родной дом перемещается на много тысяч лет во времени. Немного напоминает знаменитую франшизу «Назад в будущее» — одну из самых популярных работ Земекиса.

«Тогда. Сейчас. Потом» стал первым полнометражным фильмом, снятым с применением технологии deepfake, омолаживающей и старящей внешности актёров в реальном времени.

Фильм снят с применением технологии deepfake © Кадр из фильма «Тогда. Сейчас. Потом», режиссёр Роберт Земекис, сценаристы Эрик Рот, Роберт Земекис, Ричард МакГуайр / Kinopoisk

Время жить

Рейтинг КП: 7.3 Премьера: 31 октября

Судьбы начинающего шеф-повара Альмут и разведённого Тобиаса меняются, когда эти двое встречают друг друга. Теперь у них есть очаровательная дочь, уютный дом и успешные карьеры. Но идиллию разрушает тяжёлая болезнь. Взвесив всё, пара решает жить так, чтобы запомнить каждый оставшийся миг. В главных ролях — Эндрю Гарфилд («Новый человек-паук») и Флоренс Пью («Солнцестояние»).

В жизнь счастливой пары врывается тяжелая болезнь. Фото © Кадр из фильма «Время жить», режиссер Джон Краули, сценарист Ник Пэйн / Kinopoisk

Премьеры фильмов и сериалов в ноябре 2024

Великая

Рейтинг КП: 6.6 Премьера в России: 21 ноября

История Элизабет Ли Миллер — фото- и топ-модели, ставшей известным военным корреспондентом и фотографом во время Второй мировой войны. Режиссёр и оператор Эллен Кёрас, знаменитая своими атмосферными творениями (она была за камерой в фильмах «Вечное сияние чистого разума» и «Кофе и сигареты»), прекрасно изображает человечность, которую Ли смогла увидеть сквозь страх и ужасы войны, и трогательно раскрывает характер женщины, которой восхищались, но толком не знали.

Ли Миллер променяла карьеру топ-модели на окопы и концлагеря © Кадр из фильма «Великая», режиссер , сценарист / Kinopoisk

Блиц

Премьера: 22 ноября — цифровой релиз

В Лондоне времён Второй мировой войны — бомбардировки. Девятилетний Джордж эвакуирован в сельскую местность. Непокорный и полный решимости вернуться к своей семье, Джордж отправляется в опасное путешествие домой. Мировая премьера картины «Блиц» состоялась 9 октября 2024 года на открытии Лондонского кинофестиваля BFI.

Оскароносный британский кинорежиссёр сэр Стив Маккуин, известный тем, что перенёс ужасы работорговли на экраны кинотеатров, был частично вдохновлён на создание «Блица» событиями на станции метро «Балхам». Во время Второй мировой — 14 октября 1940 года — 1400-килограммовая осколочная бомба упала на дорогу над северным концом туннелей платформы. Погибло 68 человек.

Рита увозит девятилетнего сына из Лондона, чтобы уберечь от бомбардировок © Кадр из фильма «Блиц», режиссёр Стив Маккуин, сценарист Стив Маккуин / Kinopoisk

Приключения Паддингтона – 3

Премьера в России: 28 ноября

Медвежонок Паддингтон нашёл в Лондоне новый дом и семью и даже стал гражданином Великобритании. Теперь он отправляется в гости к любимой тётушке Люси на свою далёкую родину — в Перу. С семьёй Браун на буксире начинается захватывающее путешествие через амазонские леса и горные вершины.

Режиссёр двух предыдущих фильмов про Паддингтона Пол Кинг решил не снимать эту часть. Однако он предложил идею для третьего фильма и был задействован в качестве исполнительного продюсера.

Паддингтон с новой семьёй едет в гости к тетушке Люси © Кадр из фильма «Приключения Паддингтона 3», режиссёр Дагал Уилсон, сценаристы Джон Фостер, Джеймс Ламонт, Майкл Бонд и др. / Kinopoisk

Преступление и наказание

30 октября «Кинопоиск» бессрочно отложил премьеру сериала «Преступление и наказание» по одноимённому роману Фёдора Достоевского. Изначально показ должен был состояться 26 октября, позднее — 29 октября. Ожидающие зрители негодовали — по данным сервиса, их около 1,3 млн. В онлайн-кинотеатре ни разу не назвали причин переноса, отметив, что «Достоевский учит нас быть терпеливыми и следить за намёками Вселенной и числами».

«Мы переносим, но не отменяем старт сериала «Преступление и наказание». Дату назовём позже. Мы видели множество догадок и слухов — реальность проще: есть моменты, которые потребовали больше времени, чем мы предполагали», — говорится в сообщении «Кинопоиска».

В новой экранизации Владимира Мирзоева действие романа переносится в наши дни © Кадр из фильма «Преступление и наказание», режиссёр Владимир Мирзоев, сценарист Анастасия Мирзоева / Kinopoisk

В новой экранизации романа Фёдора Достоевского действие переносится в XXI век. Раскольникова сыграл Иван Янковский, а старуху-процентщицу, ставшую в этом сериале микрокредитором, — Ёла Санько.

Авторы Анастасия Лежепекова