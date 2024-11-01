О чём новый сериал «Преступление и наказание» 2024 года и чем он отличается от оригинала

Совсем недавно анонсировали премьеру сериала «Преступление и наказание», который успел привлечь внимание зрителей и критиков. Проект уже стал настоящим полем для споров и разногласий. Первые серии должны были выйти в конце октября, но премьера по неизвестным причинам переносится на неопределённый срок. Зато мы уже можем обсудить некоторые известные подробности о новом сериале, в основу сюжета которого лёг роман Достоевского «Преступление и наказание». Какие есть отличия у новой экранизации от оригинала и что нового может заявить современная интерпретация?

«Преступление и наказание» 2024: какой сюжет

«Преступление и наказание» 2024: Сценаристы заявляют, что сюжет сериала будет близок к оригинальному роману. Фото © Kinopoisk

Какой сюжет у нового сериала «Преступление и наказание» 2024 года? В центре картины студент Родион Раскольников, который решается на отчаянный шаг, чтобы изменить свою жизнь. Главный герой находится в рефлексии и моральных муках. Идея экранизировать «Преступление и наказание» пришла Владимиру Мирзоеву после сериала «Топи», который окутан трагической атмосферой и внутренними поисками главных героев. Также известно, что вся история нового Раскольникова будет происходить в ХХI веке.

«Преступление и наказание»: актёры сериала 2024 года

Как выглядят актёры современной версии романа «Преступление и наказание». Фото © Kinopoisk

Актёрский состав сериала «Преступление и наказание» 2024 года также стал предметом обсуждения. Главную роль исполнил Иван Янковский, успевший себя зарекомендовать в других небезызвестных сериалах. Соню Мармеладову сыграла Алёна Михайлова. Также в сериале мы увидим Тихона Жизневского — знаменитого по роли майора Грома, Любовь Аксёнову, Юлию Снигирь, Викторию Толстоганову, Бориса Хвошнянского и Никиту Тарасова

Визуально актёрский состав соотносится с описанием в романе. Некоторые уже могут высказаться насчёт большого количества времени, уделённого актёрам второго плана, но все обсуждения будут после полного выхода сериала.

«Преступление и наказание» 2024: сравнение с романом Достоевского

А чем отличается новый сериал «Преступление и наказание» 2024 года от оригинальной истории Достоевского? В романе самокопание Родиона растягивается на невероятное количество страниц. Очень любопытно, как это обыграл и внедрил режиссёр в своей версии. Также заставляет задуматься будущая атмосфера всего сериала: посмотрев трейлер, можно понять, что обстановка достаточно сюрреалистичная. Это, конечно, было очевидно, ведь речь идёт об адаптации под стандарты современного кино. Как уже высказываются критики, герои будут показаны скорее архетипами, нежели реальными людьми, часть трагичности будет утеряна.

Раскольникова в новой версии романа «Преступление и наказание» 2024 года сыграет Иван Янковский. Фото © kino-teatr

Раскольников, сыгранный актёром Иваном Янковским, выглядит более современным и реалистичным. В его характере можно заметить влияние окружающего мира и социальных проблем, что делает его более сложным и многослойным. Новый Раскольников не просто блуждает в своих мыслях, он активно противостоит внешним обстоятельствам.

Соня Мармеладова в новой версии романа «Преступление и наказание». Фото © kino-teatr

Соня Мармеладова, которая всегда была символом жертвы и сострадания (в этом сериале предстанет в исполнении Алёны Михайловой), получает более активную роль. Она не только поддерживает Раскольникова, но и сама оказывается в сложной ситуации, что позволяет зрителям увидеть её внутреннюю силу и стойкость. В новой версии романа «Преступление и наказание» 2024 года персонажи теряют свою глубину и становятся более «упрощёнными».

Были ли ещё попытки экранизировать «Преступление и наказание»

Советский Раскольников в фильме «Преступление и наказание» 1969 года в исполнении Георгия Тараторкина. Фото © Kinopoisk

Были ли ещё попытки экранизировать «Преступление и наказание»? Да, в СССР был фильм 1969 года. В советской версии Георгий Тараторкин, актёр, сыгравший Раскольникова, шокировал зрителя своей игрой, постоянно держа зрителей в напряжении. Артист настолько сильно проникся ролью, что ему пришлось скинуть вес до 45 кг. Посмотрев эту версию экранизации романа Достоевского, пропускаешь через себя психологические и духовные муки персонажа. Сравнивать две эти киноленты достаточно тяжело, ведь у каждой стоит своя миссия и задумка. Однако увидеть, без сомнения, стоит оба варианта.